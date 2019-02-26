巴菲特偏好摩根大通、嫌蘋果太貴、搞不懂甲骨文

股神巴菲特預期，蘋果會持續執行庫藏股，且股票數量可能從近期的 47 億股，3 年後減少約 15% 到 40 億股。雖然蘋果上一季縮減執行庫藏股的規模，但仍是很積極買回庫藏股的大型企業之一。

波克夏的 A 股 (BRK.A-US) 上漲 0.43% 或 1300 美元，收 303300 美元。週六巴菲特公布年度股東信和年度報告。

波克夏的營業獲利上升 72% 至 57 億美元，略高於摩根士丹利分析師 Kai Pan 的預期。一些投資者對波克夏感到失望，因為波克夏該期間只買回自家股票 4.18 億美元，遠低於華爾街先前估計的 20 億美元。

摩根大通與其他銀行股

巴菲特受訪時表示，摩根大通 (JPM-US) 價格相當有吸引力，他指出，考量其有形資產的獲利收益 15% 至 17%，投資者應該會願意支付至少 3 倍有形資產買進該股。該股票目前交易價格在 106.10 美元，估值不到有形帳面價格每股 56 美元的 2 倍。

巴菲特認為，以有形資產獲利收益 15% 至 17% 來看，「在債券收益 3% 的世界來看令人難以置信。」他補充，摩根大通「的價值超過有形資產的 3 倍。」這意味巴菲特認為摩根大通每股價值超過 150 美元。去年第四季止，波克夏約持有摩根大通 5000 萬股，該部位價值目前超過 50 億美元。

巴菲特也讚揚了美銀執行長 Brian Moynihan，並稱他是「美國最被低估的銀行高管人員之一。」波克夏 2018 年增持美銀股票，迄今持股超過 9%，僅略低於有效監管上限 (10%)。

媒體詢問波克夏大筆的銀行持股狀況，巴菲特回答，那些「都是以合理價格做的很棒的投資，而且「較其他事業便宜一點」。

甲骨文

巴菲特表示，去年第三季他在甲骨文 (ORCL-US) 持股 20 億美元，但第四季撤出該部位，因為他不夠了解該企業，他承認科技股一般不是他的競爭領域。

談及甲骨文的董事長及共同創辦人，巴菲特表示，「Larry Ellison 做得很棒，我不了解雲端發展走向。」他指出曾為 IBM 大股東的經歷，波克夏在投資 IBM 長達 7 年後出售持股，可能認賠一些。

卡夫

Kraft Heinz (KHC-US) 繼上周五暴跌 27% 後，週一再跌逾 2% 創新 52 週低點，但巴菲特認為這樣股價還沒有特別便宜。該公司削減股利並認列大筆減記，同時發布本年度令人失望的財測。

但巴菲特稱，波克夏還有其他股票，還是能為投資者賺錢。波克夏恐怕也很難再買進更多卡夫股票，因為目前波克夏對其持股比例已達 26%，相當龐大。

但波克夏不打算拋售卡夫，巴菲特指出，卡夫稅前獲利約 60 億美元、市值 420 億美元、債務約 310 億美元，該公司仍有「資本回報率高的出色業務。」

巴菲特認為卡夫的難題反映了沃爾瑪 (WMT-US) 這一類大型零售商力量不斷增強的狀況，這類大型零售商踩著品牌食品公司成長，他承認他低估了這樣的趨勢，「我們誤判了零售商對戰品牌公司的結果，勝者將拿走另一方的地盤。」

IPO

巴菲特稱他普遍對 IPO 保持冷淡態度，也對今年任何可能出現的大宗交易沒有興趣。「我從來不是 IPO 的狂熱者，且某些估值貴得驚人。」他指出，如果一家公司以市值 500 億美元上市，那麼 5 年內應該要有能力賺到稅前獲利 50 億美元，但每年要賺到稅前獲利 50 億美元很難。」