台幣波動下降在亞洲貨幣中最穩 楊金龍履新一年匯率如願穩定

一年前，楊金龍在接任台灣央行總裁典禮上致詞時表示，央行的挑戰包括穩定匯率、利率以及金融市場。今天看來，他如願以償 -- 至少在穩定匯率上。

彭博匯總數據顯示，美元兌台幣一個月歷史波動率跌破 2.5%，扣除掛鉤美元的港元後，在彭博追蹤的 12 種亞幣中波動最低。過去一年台幣波動率最高點為楊金龍上任當天的約 5.9%，之後一路震盪走低，即楊金龍總裁任內至今台幣波動度一直低於前任彭淮南離任時的水平。台北時間下午 3:03，美元兌台幣一個月歷史波動率約 2.1%。

白：美元兌台幣一個月波動率 藍：美元兌韓圜一個月波動率 圖片來源：Bloomberg

對此，楊金龍的左右手也呼應了台幣穩定很重要的理念。央行副總裁嚴宗大日前出席外匯交易員春酒聯誼會時致詞稱，去年國際金融市場波動很大，但是台灣的外匯市場相對穩定，這對於一個以中小企業為主，小型開放經濟體來說非常重要。

「當然這一塊有很大部分是來自各位交易員跟我們有一些默契，」嚴宗大上周五在一年一度由台北外匯市場發展基金會舉辦的外匯交易員聯誼會上說。他未進一步說明這個默契是甚麼，便以「謝謝大家」結束致詞。

台幣波動率下降雖然是不爭的事實，但這一變化多大程度上應歸因於央行，市場亦有不同看法。例如，三菱日聯銀行全球市場研究東亞主管 Cliff Tan 說，去年台幣的波動區間較過去幾年窄，不過這不能代表匯率政策的偏好。

「我的觀察是新任總裁楊金龍和他的團隊對台幣的舒適區間有稍微放寬一些，在台幣管理比較有彈性，」Tan 說。

展望也穩定

把時間拉長來看，台幣多數時間的波動率均低於主要貿易競爭對手韓元。若和前任總裁彭淮南卸任前幾年的區間比較，過去一年的波動也偏靠攏區間低位。在 2011 年至 2017 年期間，美元兌台幣一個月歷史波動率區間最低在約 1.7%，最高在 12%。

展望未來，以隱含波動率來看，央行總裁楊金龍似乎也不需要對未來的台幣波動率太擔心，即便本周在美中貿易磋商進展樂觀的消息面帶動下，多數亞幣波動率大幅走升，台幣波動雖然也略有上升但依然墊底。

根據彭博排行榜，台北時間下午 3:03，美元兌台幣一個月隱含波動率維持在約 3.7%，在扣除聯繫貨幣港元後，也是彭博追蹤的 12 種亞幣中最低。