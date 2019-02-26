脫歐進入倒數計時 英鎊走勢暗示「軟脫歐」機率大

由於英國工黨忽然轉向支持第二次英國脫歐公投，英鎊週一 (25 日) 反彈走高，再度反映有關英國是否脫歐的政治情勢發展是驅動英鎊走勢的唯一動力。

交易商指出，事實上，走勢已反映出溫和的脫歐結果。「溫和」的定義是軟脫歐，英國與歐盟達成規範貿易和人員流動的協議。

其他情況就不同了，例如不顧一切的硬脫歐，或無協議脫歐，都會導致英鎊兌美元匯率大跌或大漲。Rabobank 資深外匯分析師 Jane Foley 表示，硬脫歐甚至可以看到歐元兌英鎊匯率從週一的 0.8677 英鎊升至平價。

用歐元兌英鎊匯率可以在這個野村圖表中巧妙地顯示雲霄飛車走勢的情況，在最好的情況下可以走升至每歐元兌 0.80-0.82 英鎊。

（圖：野村證券）

目前大多數英國脫歐條件都已經協商過，所有選項都攤在談判桌上，但即使距離 3 月 29 日正式脫歐日不到 5 週，仍然沒有任何一條協議談判成功。

FXTM 首席市場分析師 Hussein Sayed 表示，「延後脫歐的可能性日益增加，《每日電訊報》最近的一份報導指出，首相梅伊正考慮將這一過程延長達 2 個月。只要英國不是無協議硬脫歐， 英鎊近期可能繼續保持在 1.30 美元附近。」

野村外匯分析師 Jordan Rochester 說，「目前尚不清楚，如果脫歐條款只是延長兩個月是否對英鎊有利，但無論英國脫歐日期從 3 月 29 日延期到何時，英鎊波動性將因大量賣壓而遭衝擊。」

事件最新的發展，工黨表示將支持或提出議會修正案，提議進行第二次英國脫歐公投，而首相梅伊可能將對英國脫歐協議的投票延後到 3 月 12 日，就在截止日期前 17 天。

最重要的是，保守黨和工黨國會議員都已經打破政黨約束，加入這個支持留在歐盟的 11 人強勢的獨立集團。

但是，在二次公投中由公眾投票的想法引發了一個問題：在截止日期之前是否有足夠的時間公投？如果結果是相同的話會發生什麼？

國會即將討論的下個修正案是工黨議員 Yvette Cooper 提出的修正案，提議如果在 3 月中旬之前未達成任何協議，梅伊將必須接受硬脫歐或延長《里斯本條約》第 50 條。市場參與者預期如果 Cooper 的修正案獲得支持，英鎊應該會受益，因為市場會將其視為同意延期。

Foley 說，「如果 Cooper 修正案在下週通過，那麼市場將會假設英國不會硬脫歐，英鎊將會反彈，」「也就是說，任何反彈的規模都可能受到這個事實的限制：市場共識是英鎊已提前反映軟脫歐，並擔心英國經濟已經放緩。」