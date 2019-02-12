台幣連貶2日股匯脫鉤 央行外匯局這樣解釋

新台幣自開紅盤日以來，已連續 2 日貶值，儘管貶幅不大，但明顯與台股連 2 日大漲走勢背道而馳，對此，台灣央行外匯局局長顏輝煌今 (12) 日解釋，匯率波動並非只看外資，還有國際盤因素，主要是美元指數 2 月以來 (台股匯市封關期間) 漲幅達 1.55%。

顏輝煌表示，匯率波動有很多因素，外資只是市場參與者之一，有進有出，事實上，國內廠商交易占比重還是較外資高，而壽險業進出、國內金融機構投資皆屬國內廠商。

顏輝煌進一步說明，2 月以來美元指數漲幅達 1.5%，主要是因全球經濟成長動能不佳，經貿不確定性高，雖美國聯準會偏鴿態度已不至於繼續升息，但美元仍有避險功能因此轉強，「台幣開紅盤日以來偏弱存在著國際盤的影響，而交易員在報價時會參考國際盤」。

不過，若外資在國內股市買超，「要有錢交割還是會匯入」，央行有在密切關注外資的現金部位。

台幣今日兌一美元以 30.831 元作收，貶值 2.2 分，貶幅 0.07%，台北外匯經紀公司成交值 10.67 億美元；累計 2 個交易日貶值幅度 0.28%，尚處在區間整理態勢。

央行也統計，今日多數主要貨幣貶值幅度較台幣重，日圓回貶 0.57%、歐元回貶 0.32%、英鎊回貶 0.28%，澳幣貶 0.2%，星元貶 0.14%，僅韓元升值 0.07%、人民幣升 0.2%，而泰銖升 0.26% 較強。