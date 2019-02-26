國泰金桃園青埔資訊中心今動土 深化數位金融服務 2022年啟用

數位金融時代的來臨，迎接全球金融業的重大變革，國泰金 (2882) 暨其子公司桃園青埔的資訊中心於今 (26) 日舉行動土典禮，興建地上 8 層、地下 2 層，總面積約 3,400 坪的建築，預計 2022 年啟用，展現集團佈局數位、數據深度與技術基礎建設。 金融科技 (Financial Technology, FinTech) 與數位金融 (Digital Finance) 將開啟全球金融產業的另一個新競爭起點，它不僅僅改變了市場的交易模式及消費者行為，也改變人們的生活習慣，同時也將系統整合與科技廠商帶入數位金融領域，共同創建新金融服務生態圈。



國泰金青埔資訊中心為金融科技、數位金融的核心，強調「營運不中斷」、「綠建築的節能認證」及「機房節能空調」三大特色，於 2016 年開始便籌備規劃建置桃園青埔資訊中心等事宜，預計 2022 年桃園青埔資訊中心啟用後，將成為集團資訊群聚中心。



國泰金與慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 合作，協助桃園青埔資訊中心的規劃設計、發包監造等顧問服務工作，目前桃園青埔資訊中心已於 2018 年 10 月取得 Uptime Institute 國際認證機構的 Tier Ⅲ 等級設計認證，營運可靠度可達 99.98%，後續建置將會以超越可靠度 Tier Ⅲ 等級的可線上同時維運 (Concurrently Maintenance) 水準為目標，確保桃園青埔資訊中心可持續運行超過 20 年。



此外，國泰金桃園青埔資訊中心採用隔震墊、阻尼器隔震系統設計，整棟建築物可耐震 7 級，優於國內法規最高 6 級水準，並且建築物基地為高於 200 年頻率洪水位設計，確保桃園青埔資訊中心的資訊系統與設備可持續維持正常運作。



桃園青埔資訊中心規劃設計的 PUE(Power Usage Effectiveness) 值以達到 The Green Grid 機房能源效率金級為目標，後續也規劃取得 LEED(美國綠建築協會) 節能認證，並以環保節能設計去降低及管控每年資訊中心的維運成本，而資訊中心機房區採用 Free Cooling 間接外氣空調系統，可藉由外部環境的冷源，把機房區熱源進行交換處理，達到機房區冷卻降溫效果，卻不會引入外部氣體進機房區，而造成 PM2.5 汙染機房環境的風險。



資訊中心整體採模組式設計概念，可依據不同業務需求及運算資源，將系統部署於最適合的環境，避免造成資源浪費與增加能耗；至於智慧管理的關鍵，則是採用 DCIM(Data Center Intelligence Management) 資訊中心智能管理平台，以機房 3D 虛擬實境畫面全天候不中斷的即時呈現所有基礎設施運作狀態，例如電力、空調、溫溼度、消防、門禁監視與資訊資產等項目，並可追蹤及解析歷史資料，而透過 DCIM 平台的機房 3D 虛擬實境畫面及動態儀表板，更可將問題發生位置、嚴重程度及影響範圍即時呈現，以達到自動監看、動態巡檢及預判預警的管理目標。