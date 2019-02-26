【日盛投顧】摩台指期貨高檔結算

◆盤勢分析

1. 台股週二盤中雖曾因波段漲多一度拉回整理，但在摩台指期貨拉高結算下，加上受限於年線 10481 附近壓力，終場指數上漲 0.62 點，漲幅 0.01%，收在 10391.55 點，成交金額為 1395.98 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

（1）量能：價漲量增，量仍在月均量 1112 億元之上。

（2）均線：低檔月線與季線已翻揚中，所以中期低檔有支撐，但因台股本波從 1/4 低點 9319 點一路上漲到 10416 點，波段漲幅最高約 17.7%，因年線壓力已近，且 228 長假將近，短線或有機會拉回整理，因此年線附近得整理，估近期將在此附近整理，即 10200~10450 點間，待長假後觀察國際股市變化。

（3）技術指標：KD 開口向上，9K 值已來到 95.8 至 94，進入超買區，因已連七漲，且長假在即，買盤將勢必影響而縮手。

3. 櫃買指數跌幅 0.09%，收在 136.93 點，量增價跌，指數雖再創新高點 138.21 點，但年線壓力 139 點已近，加上短線 KD 技術指標已自高檔向下交叉，雖尚無敗象，但得進行換手整理，短線較大壓力在年線約 139 點附近，故將採輪漲整理，重點類股在生技類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 38.5 億元；外資 + 47.79 億元、投信 - 4.94 億元、自營商 - 4.34 億元。

NB、藍寶石相關、PCB 相關、機械、橡膠等族群高檔中仍見攻勢

1. 電子類股:

(1)NB 族群: 近期高股息殖利率買盤走強中，部分落後 NB 股也出現補漲，包括 2376 技嘉、2324 仁寶與 2356 英業達等股走強，由於股息穩定，可長期追蹤觀察。

(2) 藍寶石相關族群: 由於 3579 尚志資產 25 日董事會決議每股配發現金股利 126.13 元，加上 8121 越峰與 4944 兆遠等股 1 月營收出現二位數成長，因此族群大漲，因本業獲利尚未穩定，因此先觀察為宜。

(3)PCB 相關族群: 因業績表現佳、近期銅價上漲或部分業者在看好 5G 產業發展之下，業者營運增溫中，包括 6552 易華電、4958 臻鼎 - KY、6141 柏承、2367 燿華、3037 欣興與 5349 先豐等股陸續出現上漲，由於族群價位偏向中低價位，因此可隨時伺機上攻。

2. 非電子類股

(1) 機械族群: 因部分外資看好 1590 亞? 客 - KY，因此買盤湧進，包括 1590 亞? 客 - KY、2049 上銀與 4540 全球傳動等股見攻勢，由於漸進入出口旺季，因此逢拉回可留意。

(2) 橡膠族群: 個股股價長期處在低檔，近期 1 月營收公布出現成長，因此買盤挹注，包括 2105 正新與 2106 建大等股略見放量，為買盤並不強，因此不妨再觀察。