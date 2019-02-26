【運達投顧】2019年，高頻、智慧軟板大爆發

◆盤勢分析

華為摺疊手機 Mate X 今天正式亮相，售價在 2299 歐元 (約新台幣 81500 元左右)，筆者之前就談到，2019 年的大贏家在三星及紅色供應鏈，同時也是 5G 邁入應用的一年，整體的市場大戰在於硬體設備的升級。

投資人該如何掌握重點？黃紫東分析師建議投資人，留意觀察一個很重要的價格；「銅」。銅價今年以來漲幅約在 9.45%，最低價在一月初的 5713，截至今天已來到 6510(美元 / 公噸)，其中又以中國對銅的需求最甚，故相關類股，例如: 豐達電 (3004) 就會有交易空間，雙數據對照也能事先嗅出今年的市場需求。

先談到一檔散戶持股比例和股東人數都偏高的蘋果軟板電線供應商；嘉聯益 (6153)。相信投資人對農曆年前裁員新聞印象仍然深刻，智慧手機需求疲軟，拖累整個台灣零組件廠的營運。

但嘉聯益 (6153) 主要採用液晶材料 (LCP) 生產天線模組，與台郡 (6269) 使用的 Modified PI(MPI) 基材並不相同，而台郡董事長鄭明智表示，高速傳輸應用的智慧天線模組，在台郡 (6269) 營收比重將高速成長，同時也結合上游原物廠開發更新的材料。在無線通訊產品由 3G 演化到 5G 的今日，高頻、高速、低訊號流失傳輸的需求只會增不會減。

目前台郡 (6269) 營運結構，手機占比重 75%、NB 平板類產品占 22%、其它智慧家庭及車用等占比重約 3% 仍低。若 5G 基礎建設、自駕技術等大啟動，則個股營運利多想像空間頗大，同時相關類股臻鼎 - KY(4958)已率先發動，供投資人在選股上做參考。

個股推薦: 豐達科 (3004)、台郡 (6269)

運達投顧 黃紫東 策略分析師