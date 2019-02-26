台股盤中－漲多權值股熄火 陸股ETF續攻 指數平盤附近拔河

外資連 6 買，台股日線連 6 紅，今 (26) 日早盤最高衝過 10400 點，來到 10403 點，但也因為漲多，權值股熄火，但盤面上依舊以連動陸股的 ETF 最為搶眼，中小型股也助攻穩盤，加權指數維持在平盤上下狹幅震盪。

美股收高，台股今日早盤多頭腳步續進，不過台積電開小高後隨即熄火，翻黑到盤下游走，股王大立光更跌超過 1%，鴻海也是走跌，在蘋概三王不給力之下，可成跌 4%，TPK-KY、立端、GIS-KY、英格爾、中光電等都表現疲弱。

買盤集中在中小型股，金居因為搶攻高頻高速傳輸，漲幅逼近 6%；大同旗下尚志今標售二塊北市精華地 股價直奔漲停板價；其餘包括：凱碩、兆遠、閎暉等中小型股都見到亮燈漲停。

陸股昨日狂飆，外資、權證投資人及當沖客也在台股瘋搶陸股 ETF，今天陸股上沖下洗，但是在台股連動陸股的 ETF 還是搶搶滾，包括富邦上証正 2、元大滬深正 2、國泰中國 A50 正 2 等，漲幅都有 4% 以上。

整體來說，台股從 1 月 8 日低點 9319 點反彈以來，到今日盤中最高價 10416 點，波段已漲逾千點、近 1100 點，再度來到年線上檔壓力區，因此陷入震盪整理在所難免，今天預估成交量達 1400 億元，顯示盤勢熱度未減，加上外資近期的台指期淨多單是歷史高水位，預期台股還有可為。