《群益期貨》通膨可控 央行在貨幣政策上仍有很大的操作空間

土水驚抓漏，總鋪師驚呷島。那央行總裁貨幣寬鬆時，最怕（驚）的是什麼呢？

美聯儲二、三把手齊發聲，錨定通膨預期很重要，包括美聯儲副主席及紐約聯儲主席都評價了貨幣決策的通脹走勢，為今年重新評估通脹目標框架吹風，舊金山及聖路易聯儲主席也起身呼應。

雖然美國已經結束 QE 且已進行縮表，歐洲甫於去年 12 月結束 QE、日本也應坐上了 QE 的末班車了，講到量化寬鬆 QE，大家最直觀的應該是聯想到 2008 年的金融海嘯，貨幣寬鬆是為了解救金融危機，但如果 QE 會帶來強大的後遺症，那央行是不是還會肆無忌憚的發鈔呢？央行或各大央行瘋狂的印鈔票，物價會上漲還是下跌？

大家心中的答案是＂漲＂。但實際上 QE 期間你聽到的是通縮而不是通膨，為什麼會這樣？（將來慢慢再跟大家細說）

原物料價格走跌，包括原油、農產品、咖啡等軟性商品等都有很大的跌幅，星巴克近幾年來常常好友日，買一送一的活動，不就是因為咖啡豆價格跌價的緣故，這幾年來聖嬰現象帶來農產品的豐收是其中一個原因，也因為在這樣的環境，央行才有更大出手寬鬆貨幣的空間，當然造成物價下跌的因素不是只有原物料，工資長期低迷不振，一直到去年年底才開始一波連鎖性的工資調漲風波，都是大家可以關切的議題。

而今年太平洋海溫仍偏高，這也是今天的冬天不像冬天，據說是統計以來排行第四的暖冬，根據統計及市場經驗，聖嬰下的暖冬，農產品表現往往不易有大漲的表現，再加上史上最強分析師老是對油價上漲指指點點，沙特似乎也願意配合，因此在通膨可控下，各國央行尤其是聯準會仍有較大的貨幣操作的空間。



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