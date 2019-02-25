川普批油價過高 要OPEC「放鬆一下」 布油嚇跌逾2%

美國總統川普稍早於推特發文，稱油價過高，要石油輸出國組織 (OPEC)「放鬆一下」；今 (25) 日國際油價走跌，布蘭特、西德州中級原油，皆重挫逾 2%。

台北時間週一晚間 9 點 20 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 2.17%，至每桶 65.79 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.36%，至每桶 55.91 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

川普於推特寫道，「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」

川普再度於推特批評油價過高。(圖：翻攝自川普推特)

川普過去曾多次於推特發文，指 OPEC 以人為手段拉抬油價，令人無法接受，應立刻降價；去年 11 月，油價重挫，川普當時於推特寫道，「油價下跌真是太棒了 (謝謝你，川普總統)。」

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

今年 1 月，OPEC 平均每日減產量達 79 萬 7000 桶；就總產量來看，1 月 OPEC 平均日產量為 3080 萬桶，低於去年 12 月的 3160 萬桶；沙烏地阿拉伯 1 月平均日產量為 1020 萬桶，較去年 12 月減少約 35 萬桶。

此外，美國對伊朗及委內瑞拉的經濟制裁，也使油價獲得支撐；2019 年以來，油價累計上漲逾 25%。