【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美雙方有望舉行簽署協議峰會，帶動美股上揚，不過受到美股盤中賣壓出籠影響，導致美股漲幅收歛，台股開盤受到美股走勢偏弱影響，小幅開高，不過受到近期強勢的鏡頭及 5G 概念股漲多拉回，櫃買指數也由紅翻黑，導致台股在無主流類股領導影響下，走勢呈現震盪，台股收盤小幅上漲 0.01%。

《國際金融市場焦點分析》

證監會昨日晚間發文表示，將密切關注證券市場大幅波動狀況，加上北上資金利用昨日大幅上漲機會，獲利了結將資金匯出，帶動今日早盤上證指數及 A50 指數下跌，不過在午盤開盤後，在資源板塊及面板類股持續強勢下，支撐上證指數由黑翻紅呈現上揚，惟上證指數及 A50 指數賣壓強勁，導致上證指數及 A50 指數再度由紅翻黑仍呈現下跌走勢。

《國際商品市場焦點分析》

原油價格自去年底跟隨股市大幅反彈，輕原油期貨更在美中貿易衝突緩和，以及 OPEC + 力行減產下站上 57 美元，不過市場忽略了川普這個不穩定因素，週一再度於推特發文砲轟高油價，使得市場開始擔憂沙特將因壓力而無法全力減產，油價遭遇利空突襲，雙雙重挫超過３％；雖然美中貿易利多短暫支撐農產品價格，不過對小麥今年出口的悲觀預期再度打壓期價，收盤下跌至近七個月低點。

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