【馮冠華專欄】港股上望29000點

2 月 25 日推介 - 騰訊（700）

1) 上週五港股市況總結 ：承接美股週四的下挫，港股上週五低開 151 點後，最多曾下跌 200 點，午後上證轉強，恆指也轉跌為升，最終以全日高位 28816 點收市，上升 186 點並再創今年新高。全日成交按日下跌約 5% 至 1091 億。滬深港通總成交額則按日約持平在 133 億，流向轉為淨流入，金額約 3.8 億。北向仍為淨流入，金額上升至約人民幣 60 億。藍籌 39 升 8 跌 3 持平。

板塊方面，中資劵商、手機設備、5G 概念、半導體、內航、物管、汽車、軍工及科技股表現較突出。做空方面，佔大市成交大幅上升至 14.2%。牛熊証街貨最新比例為 66:34，重貨區方面，熊証仍在 29000-29049，牛証也不變在 28300-28349。

簡評 ：上證回勇，恆指上週五也轉跌為升。港股已連續三天在成交逾千億下，高收於 250 天移動平均線，多個概念股爆升，氣氛相比恆指的表現實有過之而無不及，畢竟恆指成份股組合仍以舊經濟股為主也。中資證券商因中央擬減税降費而受熱捧，5G、手機設備、半導體、OLED 及科技股則可能是受川普推特的疑似接受華為（詳見上週五的早報）而大漲。上週五又見在美國上市的中概股爆升，人民幣離岸價回升及美滙回調，估計上証有機會承接上週五的強勢，而港股或能繼續受惠。由於中美貿易談判加時兩天，在今天亞洲早上時段或有更多突發消息，讀者也應多加關注。從牛熊証街貨推測，如消息配合，上試 29000 點應不為過。

中資劵商、5G 概念股、科技股甚至大灣區概念股仍然是市場向上動力源頭。不排出會有基金經理用這些板塊 / 個股形成組合，再配以恆指反向 ETF 作對沖。對散户來說，這策略成本較高，未必可以執行。單邊買進概念股則較容易。筆者的推介會是中金（3908）、中興（763）、中芯（981）、騰訊（700）、港交所（388）和中銀香港（2388）。其中，騰訊是近來較落後的。中概股爆升和恒指季檢上升其比重回至 10% 均是利好消息，或許股王有機今天帶動恆指上揚。

本週的重要事項包括今天開始在西班牙舉行的世界移動通訊大會，摺疊螢幕手機、5G 手機、柔性屏和 5G 晶片等都會是焦點所在。香港 2019-20 年度財政預算案則在週三公佈，MSCI 季度調整日則是在週四。美朝峰會在 27 日舉行。數據方面，中國官方 PMI 和財新 PMI 分別在週四和週五出台，澳門博彩毛收是在週五中午時份。業績方面，較受關注的應是週三公佈的港交所（388）、新鴻基（16）及新世界（17）。28 日則有銀河娛樂（27）及澳博（880）。

2）恆指公司在週五收盤後公佈季檢結果，成份股加入創科實業（669）並同時剔出華潤電力（836），國指則剔除眾安在綫（6060），並加入中國建材（3323）。變動將於 3 月 11 日星期一起生效。

3）美股上週五市況總結 ：川普在上週五說，會談取得了進展，因此延長此輪磋商。如果磋商取得進展，會傾向延長 3 月 1 日的最後停戰期限。中國國務院副總理劉鶴認為，達成協議的可能性很大。受到中美貿易談判進展樂觀氣氛影響，美股三大指數上週五全線上升，當中道指數收升 181 點或 0.7%，。標指和納指則分別上升 0.64% 及 0.91%。美滙指數回落至 96.49，十年期債息下降至 2.654%。紐約期油上升至 57.07 美元。港股 ADR 下跌 10 點，相當於恆指 28806 點水平。

4）個股訊息 ：

金沙中國 (1928) 公佈截至去年 12 月底止全年業績，賺 18.7 億美元(約 146.8 億港元)，按年升 17%；每股基本盈利；宣派末期股息每股 1.99 港元。金沙經調整物業 EBITDA 為 30.8 億美元，按年升 17.9%。

富智康（2038）公佈，預期截至 2018 年全年虧損擴大，錄蝕 8.7 億美元，上年同期則蝕 5.25 億元。虧損擴大主要由於外匯相關淨虧損增加、上市公司投資總公平值變動引致重大虧損、集團商譽重大減值虧損及一家主要聯營公司之權益相當可能錄得重大減值虧損。

香港電訊 (6823) 公佈，2018 年度 EBITDA 為 125.58 億元，按年增 2%，合訂單位持有人應佔溢利為 48.25 億元，按年同樣增 2%。每股份基本盈利為 63.73 仙，末期分派 39.17 仙。計及中期息，合計全年分派 68.29 仙，以週五收市價 11.92 元計，股息率為 5.72%。

市場傳聞 - 舜宇（2382） 和大立光本季度從華為獲得的訂單比去年同期增長了 30%。

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