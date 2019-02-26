別對貿易戰太樂觀？傳川普已對美貿易代表萊特希澤感到不滿

據知情政府內部人士透露，就在美中貿易談判正在緊鑼密鼓展開之際，美國總統川普和他的首席貿易談判代表萊特希澤，已對對方日益感到灰心失望。

兩人之間的這種沮喪情緒周五終於公開爆發，當著中國首席談判代表和一群美國官員及新聞記者的面，雙方出現一段非同尋常的言辭交鋒。在萊特希澤解釋說任何協議皆須以諒解備忘錄 (MOU) 的形式出現時，川普公然對此提出了異議。

「我不喜歡 MOU，那東西毫無意義，」川普說。接著在這位職業律師解釋這種文件具有法律約束力時，又是受到了川普的一頓反駁。

兩位知情人士表示，在周五言辭交鋒之後，總統抱怨萊特希澤當著中國代表團和新聞記者的面公開糾正他的話，令他難堪。川普還說，萊特希澤在他日益認為重要的貿易協議上老是沒有進展。

萊特希澤以及其他美國高級官員與習近平特使劉鶴之間的談判原定周五結束，但是談判持續到周末。川普周日發表推文稱，周末的談判取得「巨大的進展」。

「與中國的談判還在進行中。拜川普總統堅定的領導之賜，我們在重要的結構性議題上取得重大的進展，」美國貿易代表署高級官員回應置評要求時表示。白宮拒絕置評。

知情人士透露，川普對其首席貿易代表的失望情緒近幾個月來與日俱增，去年末美中貿易戰升級之際的美國股市暴跌是其中的一個刺激因素。美國股市去年 12 月創出了大蕭條以來的最差表現，去年全年也創出了 2008 年以來的最大年度跌幅。

作為長期以來中國問題上的鷹派人物，萊特希澤是最終推動川普決定對大約 2,500 億美元中國產品加徵關稅的現行美國貿易政策的總設計師之一。雖然川普公開宣稱自己是個「收關稅的」，但他也日益渴望儘快與中國簽下他已提前誇下海口的那份歷史性協議。

據知情人士說，從現年 71 歲的萊特希澤這邊看，多年來一直力主對中國採取更加強硬的立場的他，對於川普的三番五次干預，自然也會日益感到惱火。