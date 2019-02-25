基石投資人制度納入金管會報告 Gogoro這樣回應

金管會主委顧立雄將於周三 (27 日) 赴立院財委會進行業務報告，其中，被外界視為「Gogoro 條款」的引進基石投資人制度，也在報告內容當中；對此，Gogoro 回應，一貫的態度就是把生意做好以及服務消費者，暫時不評論 IPO 相關事宜。

為吸引大型獨角獸在台掛牌，顧立雄於報告中指出，衡酌我國資本市場胃納量，參酌外界建議和香港相關規範後，研議開放基石投資人制度。

Gogoro 對此回應，過去幾個月有聽到一些這樣的討論，但內部一貫的態度就是先把生意做好以及服務消費者，這才是現階段最重要的，也相信，之前參與投資 Gogoro 的國內外機構，都是看好 gogoro 提出的智慧能源發展願景。

至於 IPO，Gogoro 發言系統則暫時不評論相關議題。

基石投資人制度為企業在 IPO 前先找好機構投資人參與認購，以提高 IPO 成功率，是參考電動機車大廠 Gogoro 建議，而上路後 Gogoro 是否成為在台上市首例受到關注。

Gogoro 於 2015 年在台北首次智慧雙輪後推廣到全台後，成功募到包括新加坡投資公司淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金 Generation Investment Management，同時，法國能源巨擘 ENGIE 集團，以及日本知名商社住友商事集團也加入投資行列，在國際法人圈關注度高。

同時，Gogoro 在台灣的電動機車市場聲量越來越高，去年全年領牌數達 72066 台，年增率 109%，占總電動機車銷售比重高達 87%，正力拚本季底前多數六都車主於平均騎車 5 分鐘內可找到電池交換站，預計下半年推出與其他機車品牌合作的新車型。

儘管機車龍頭光陽積極推動 Ionex 車能網和電動機車車款，藉此與 Gogoro 在電動車版圖抗衡，但目前 YAMAHA、宏佳騰和 PGO 均已宣布與 Gogoro 能源網路平台結盟，Gogoro 已在市場上取得一席之地，後續也將陸續在國際上擴大布局，何時成為國內第一家掛牌獨角獸企業受到市場關注。