創業家旗下松果購物健身用品買氣增五成 為2月營收添柴

根據衛福部國健署往年調查顯示，每年春節連假後都有逾 3 成民眾體重上升，平均增重接近 2 公斤。創業家 (8477) 旗下松果購物看準全民腹債累累，祭出健身塑體、窈窕穿搭、營養保健等全面下殺 5 折起優惠，帶動近一周整體健身用品較上月同期成長達 50%，為 2 月份挹注成長動能。年後救身材成為許多人的功課，健身塑體銷量佔比高達 4 成，運動週邊及窈窕穿搭則搶進前三大類，松果購物進一步觀察，今年來看女性消費者喜愛進行全身性的瑜珈放鬆調整身型，近一週銷量大幅較上月同期成長 1.4 倍；男性則力求線條跟肌肉的鍛鍊，帶動啞鈴及健腹器成為受歡迎品項，又以易收納的居家款式為選購大宗；而今年則特別看到倒立機竄起，2000-3500 元左右為熱銷價格帶，週銷量對比上月同期達 3 成。



從戶外運動配件商品來看，整體運動手環仍為主流長銷品，週銷量仍成長達 9.5 成，小米手環 3 歷久不敗依舊獨占鰲頭，松果購物透過數據細分配件類別，男性注重運動的保護用品，帶動護膝護具等品項銷量成長 4 成，女性消費則大不同，出現一波懶人窈窕穿搭潮，機能型塑身褲最熱銷，熱銷款近一週較上月同期平均成長高達 4.5 倍，其中以台灣製款買氣最佳，成為年後速成必備好物。