旭隼去年純益增33% EPS 23.18元創高 擬配21.5元股利同步創高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2019年2月25號19點58分

UPS(不斷電系統)大廠旭隼 (6409-TW) 今 (25) 日公告去年財報，稅後純益 18.14 億元，年增 33%，每股純益 23.18 元，創下歷史新高，公司也擬配息 21 元、配股 0.5 元，共 21.5 元的股利，也創下新高。

旭隼去年第 4 季營收 29.73 億元，季減 2.7%、年增 13.2%，毛利率 28.28%，季減 0.65 個百分點、年增 2.19 個百分點，營益率 19.29%，季減 0.84 個百分點、年增 1.03 個百分點，稅後純益 4.63796，季減 18.2%，年增 42.9%，每股純益 6.52 元，營收獲利創下歷年同期新高。

旭準去年營收 114.08 億元，年增 15.7%，毛利率 27.22%，年減 0.1 個百分點，營益率 18.5%，年減 0.04 個百分點，稅後純益 18.14 億元，年增 33%，每股純益 23.18 元，營收獲利創下歷年新高。

獲利表現亮眼，公司也大方回饋股東，董事會通過擬配發 21.5 元的股利也創下新高，其中包含 21 元現金股利，以及 0.5 元股票股利，現金配發率逾 9 成，若以今日收盤價 541 元計算，現金殖利率約 3.9%。