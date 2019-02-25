專家：即使美中最終談成協議 也難阻止全球經濟放緩

美中貿易談判露曙光，推升陸股今 (25) 日大漲超過 5%。不過一些專家認為，即使美中停止互課關稅，也無法阻擋全球經濟已經放緩的局面。

美國總統川普週日在推特上表示，他將延後原定 3 月初開始的中國商品加徵關稅。他表示，如果雙方取得進一步進展，他計畫與中國國家主席習近平在海湖莊園舉行峰會，並達成協議。

川普沒有公布該會議的時間表，但據美國財長說法，峰會預定在 3 月底舉行。

不但陸股，整個亞洲市場週一對川普的聲明均做出積極反應，但一些專家指出，兩大經濟巨頭之間的緊張局勢緩和，不會阻止已經發生的全球經濟放緩。

經濟衰退風險仍在

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 首席股票策略師 Paul Kitney 表示，投資人應該稍退一步，檢視當前的經濟周期，目前看來，美國經濟最早在 2020 年中，就有經濟衰退的風險。

Kitney 認為，現行的主要風險，像是美中貿易戰及英國脫歐衝擊，無論其積極影響如何，經濟衰退都不會消失。

根據 IMF(國際貨幣基金) 今年 1 月的預測，全球經濟增長今年預估增長 3.5%，低於 2018 年的 3.7%。

沒有理由過度樂觀

Maybank Kim Eng 全球策略師兼研究主管 Sadiq Currimbhoy 同樣認為，全球經濟的下行情況可能會變得更糟，至少下一季還是如此，不管美中能不能談出協議。

Oxford Economics 亞洲經濟學家 Louis Kuijs 則在週一的報告中表示，當前沒有理由過度樂觀，這個發展顯然不是談判的結束，更不用說兩國之間的潛在緊張關係。

Kuijs 強調，美中兩國之間的關稅還看不到馬上取消的可能性。目前還不清楚美國在科技領域上對中國的限制是否顯著減少，以及對華為態度是否轉變。