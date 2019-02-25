川普延長貿易戰休兵期 出口商：他會不會隔天睡醒又改變主意？

根據《彭博社》報導，美中貿易談判前景樂觀，美國總統川普宣布，擬延長貿易戰「休兵期」1 個月左右；然而，出口商並未接受川普的說法，並質疑，「誰知道他隔天睡醒，會不會又反悔？」

川普曾揚言，若美中雙方無法在 3 月 1 日前達成貿易協議，他將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅稅率，從 10% 提高至 25%；如今，川普不僅將貿易戰「休兵期」延長，並稱兩國若取得更多進展，他將與中國國家主席習近平，於佛州「海湖莊園」會面，協商貿易協議最終版本。

鎮江億地光電照明 (ED Opto Electrical Lighting Co.) 外貿主管 Melissa Shu 表示，川普老是改變主意，誰知道他隔天睡醒，會不會又反悔。

上海紡織品貿易公司 MKT & Associates 總裁 Michael Crott 認為，接下來的 60 到 100 天之內，「任何事情都可能發生」。

美中貿易全國委員會副主席 Jacob Parker 指出，不管美中雙方達成的是「諒解備忘錄」(MOU) 或協議，商界希望看到的，無非是取消加徵關稅

上海美國商會 (AmCham Shanghai) 主席 Ker Gibbs 認為，截至目前為止，美中貿易談判到底達成哪些共識，仍缺乏實質細節，「這意味著，我們不知道這項協議，能否帶來好處。」