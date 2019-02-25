陸股春季躁動 成交量攀高 券商喊年底3500點

在喊出牛市將至後，中信建投證券的最新研究報告，更預測今年底之前，上證指數可望衝上 3500 點。

在 2 月 21 日，主題為「牛市的旗手話牛市」的電話會議中，中信建投將未來股市發展劃分 4 個階段。當前處於第 1 階段 2500-2800 點；4-5 月可能突破 3000 點，為第 2 階段；整個下半年為第 3 階段，在 3000-3500 點之間；今年年底到明年為第 4 階段，此階段點位還需繼續推演。

上證綜指日線走勢圖 圖片來源：investing.com

中信建投認為，資本市場的兩個核心矛盾點：對內去槓杆和對外貿易爭端兩方面都在逐步改善，都能支持股市走牛。

中信建投預測，短期的階段主要是來自於短端信用利率下降，期限的利率進一步下降之後 (幅度大約 10% 左右)，股票市場會進一步往上走，那麼中國的證券市場就開始會突破 3000 點。在 2019 年整個下半年，中信建投認為，這個階段大概市場就開始在 3000 點到 3500 點之間出現進一步的震盪。

券商股大漲為契機

恒大首席經濟學家任澤平在其公眾號中表示，2019 年，中國經濟將於年中觸底，資本市場否極泰來。特別是最好的投資機會就在中國，新一輪改革開放將開啟新周期。

事實上，隨著豬年以來的漲勢，市場各路資金也已紛紛湧入股市，不但讓成交量創出階段新高，券商股上週五的漲停潮更說明了市場的樂觀。

券商股暴動，往往被外界認為是牛市前夕，據統計，自 2005 年以來，券商指數漲幅超過 9% 的共有 28 次。其中，半年後上證指數漲幅超過 20% 的有 9 次，半年漲幅超過 40% 的共有 7 次，2014 年 12 月 5 日，券商股暴動後，上證指數半年內暴漲 68.4%。

券商提醒勿追漲殺跌

雖然上週大漲，但資金流向卻明顯分化。萬得統計顯示，上週材料、資本貨物、技術硬件與設備淨流出均超過人民幣 50 億元，且多數行業呈現淨流出態勢。

不過，相對於如中信建投證券等券商的積極看好，也有機構對 2019 年 A 股走勢持有相對謹慎的態度。

興業證券分析師在研報中借鑒 2005 年及 2012 年的牛熊轉折期，認為 2019 年 A 股將面臨行情 N 型波動、反覆拉鋸築底，並提醒投資者在 2019 年牛熊轉折期，不建議隨大流去追漲殺跌，而是要秉承逆轉思維進行投資，在底部區域耐心尋找機會，等待新牛市右側時機的來臨。