越到最後越艱難 陸媒：美中貿易談判可能有新的不確定性

根據《彭博社》報導，第 7 輪美中貿易談判落幕，美國總統川普宣布，雙方針對重要結構性問題，取得實質進展，他將延遲原定 3 月 1 日對中國輸美商品加稅的計畫；對此，陸媒評論稱，談判越到最後越艱難，「可能帶來新的不確定性」。

川普曾揚言，若美中雙方無法在 3 月 1 日前達成貿易協議，他將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅稅率，從 10% 提高至 25%；如今，川普不僅將貿易戰「休兵期」延長，並稱若兩國取得更多進展，他將與中國國家主席習近平，於佛州「海湖莊園」會面，協商貿易協議最終版本。

《彭博社》引述《新華社》評論，稱本次談判，雙方在「一系列具體問題上取得實質性進展」，進一步落實兩國元首共識，在解決問題的道路上，又邁出重要一步。

評論指出，「川習會」是推動中美經貿磋商前進的「動力源」，誠意和行動是解決中美經貿爭端的「鑰匙」，坦誠溝通是解決問題的「催化劑」；本次磋商，雙方圍繞協定文本開展談判，在技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業，以及匯率等方面，取得實質進展。

評論認為，本次談判，雙方的會談內容更具體、務實，也更注重細節，共識不斷增加，分歧持續縮小。

不過，評論也提到，談判進入關鍵階段，雙方仍有一些分歧，需要更多時間克服，「越到最後階段談判越艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱鉅性，要有清醒的認知。」