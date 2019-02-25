新光金大型徵才3/9起跑 募4千名新血 鎖定數位資訊、行銷及服務人才

數位金融時代來臨，新光金 (2888) 今年大型徵才將於 3 月 9 日起跑，招募人數目標近 4 千人，並擴大招募「數位資訊、行銷及服務人才」，全力培育具金融保險專業、數位科技運用的菁英；另外，希望具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「客群經營人才」加入，以永續客群經營。新光金在去年完成併購元富證，朝保險、銀行、證券三引擎經營模式發展，除了完整金控一站式 (one-stop-shop service) 全方位金融服務的目標，更可望進一步加強海外及大陸市場的布局及業務拓展，發揮合併多重綜效。



新光金暨各子公司預計招募 3 千名外勤業務菁英，招募超過 100 位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓 50 位主力儲備業務主管及 MA 管理菁英，內勤則提供超過 300 個各類專業職缺，首場校園徵才活動於 3 月 9 日舉行。



新壽長期與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，為主管打造海外進修課程系列及長期培訓計劃，積極培養年輕有創新經營能力的團隊，定期舉辦 Fintech 金融科技課程及研討會，目前已與國內 30 所大專院校簽訂產學合作，提供實務課程、專題講座及舉辦暑期「金融成長營」、「夢想營」實習方案等。



新光銀近年著重培養多樣化人才，包含儲備幹部、財富管理、數位金融、行銷業務、經營企劃、金融法務、洗錢防制專業人員等，其中「儲備幹部 (MA) 培訓計劃」，以培育專業的銀行接班梯隊為目標，除了透過各項金融專業及實務應用等多元課程，強化主管接班人應具備的專業知識與技能，並透過交付 MA 專案任務、參與經營活動及海外培訓等。



元富證熱門的職缺包括數位資訊人員、財務工程人員、風險管理人員、證券理財專員與法令遵循人員等，推動「全方位證券理專招募與培訓計畫」，持續招募有潛力的業務人才。