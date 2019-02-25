亞崴在手訂單上看19億元 估Q2營運逐步回溫

亞崴 (1530) 元月營收為 3.22 億元，年減 12.17%，月減 28.5%，預估 3 月營收可望逐步回溫，整體第二季業績會比第一季好。法人指出，亞崴去年每股盈餘約 3 元，目前在手訂單上看 19 億元，預估今年營收有望挑戰 50 億元大關。亞崴目前訂單能見度達第二季末，去年第四季接單金額較第三季減少 21%，預估今年第一季營收約近 10 億元，較上季下滑逾 20%，主要為第一季有過年工作天數減少因素，相對淡季，不過第二季起可望回升，營運會優於首季。



亞崴表示，今年加強拓展印度及東南亞銷售力度，在汽機車產業外，也要搶攻航太及風電等產業。法人估，亞崴今年合併營收挑戰 50 億元以上，較去年 48.7 億元成長。