台勝科(3532)、潤泰材(8463)、聯亞(3081)、宇智(6470)、豐泰(9910)

台勝科 (3532)：台塑集團旗下矽晶圓廠，現金減資今(25 日) 恢復買賣，因停止交易期間，在環球晶 (6488) 等矽晶圓族群展開跌深強彈，台勝科新股恢復交易，激勵股價跳空漲停 163 元，發動一波補漲行情。

潤泰材 (8463)：進軍離岸風電領域，離岸風電基座水下灌漿材料，已進行國際認證中，可望成為全球第 3 家、亞洲第 1 家供應商，風電題材加持，股價放量拉出一根長紅棒，攻上 32.2 元漲停板，挑戰 37.75 元前波高。



聯亞 (3081)：7 月營收觸底反彈，8 月突破 2 億元，顯示在矽光產品大客戶重新大量出貨，2.5G PON 出貨恢復正常，第 3 季營運有機會成長，甚至優於預期。股價開高走高，飛越半年線之上，年線反壓在上檔 334 元附近。



宇智 (6470)：網通設備廠，在北美品牌客戶需求回升下，第 2 季轉虧為盈、上半年 EPS 達 1.18 元。在大客戶需求平穩，新產品陸續發酵下，8 月營收創今年來新高，營運自谷底回升。股價衝高突破 42 元，日 K 連 2 紅，可沿 5 日線操作。



豐泰 (9910)：受惠大客戶 NIKE 銷售回溫，加上印度、印尼廠新產能持續開出，預估今年 EPS 將上看 8 元以上，有望創下歷史新高。外資及投信法人聯手買超，推升股價突破 200 元關卡，創下 2015 年 10 月以來新高。