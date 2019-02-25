〈台經院看景氣〉1月製造業、服務業營業氣候雙升 惟2月仍有懸念

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 1 月營業氣候測驗點，製造業和服務業皆連 2 月回升，分別來到 89.57 點、92.40 點，較上月增加 3.57 點、1.30 點；而營建業則由上揚轉為下滑，來到 93.59 點，月減 1.13 點。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，1 月製造業景氣調查上揚幅度較大，主要是因美中貿易暫出現曙光，且近期油價並未再往下跌，油價關係著台灣原物料的出口，對製造業有幫助；然而，由於今年農曆年節集中在 2 月，使 1 月工作天數較去年同期增加，「2 月製造業景氣還是會有懸念」。

服務業上升主要是因元月股市行情表現佳，但孫明德提醒，國際景氣變化還是多，即便股市回到萬點之上，「還是不能掉以輕心」。

營建業方面，儘管 1 月不動產買氣不差，不過，新工程項目尚在盤點期間，對於新建工程投入貢獻有限，影響廠商對當月和未來半年景氣看法以持平居多。

在製造業調查中，製造業廠商認為當 (1) 月景氣為「好」比率為 30.4%，較上月增加 16.4 個百分點，認為「壞」的比率為 28.7%，較上月減少 14.6 個百分點，其中，以石油及煤製品、化學製品、橡膠製品和鋼鐵業看好比例較高。

而整體製造業廠商對未來半年看好者增加 8.2 個百分點至 28.1%，看壞比率減少 14.3 個百分點至當月的 18.6%，除石油及煤製品業、電力機械業看好比例較高外，多數廠商以持平看待。

在服務業調查中，對當月景氣看好比例較高者為證券業、保險業和餐旅業，其餘產業多以普通看待；而對於未來半年，以保險業看好比例較高。

營造業方面，新工程項目尚在盤點期間，加上已近農曆春節假期，整體工料調度不及，使 1 月營造業景氣呈現衰退格局，不過，台經院認為，隨著台商回台投資熱潮漸起，有助營造業未來半年景氣趨向好轉。

至於不動產業，由於房價變動幅度縮小，買賣雙方處於互磨耐心的階段，因此未來半年房市景氣將以持平視之。