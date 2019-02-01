台灣1月製造業PMI終結連4跌 惟已連3月低於榮枯線

中華經濟研究院今 (1) 日公布 1 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 來到 47.9%，連續 3 個月呈現緊縮 (低於 50% 榮枯線)，惟終結連 4 跌，較上月回升 3.1 個百分點，中經院院長陳思寬指出，本月回升可能是受年前拉貨因素影響，整體製造業景氣是否已觸底反彈，有待觀察。

此次調查中，PMI 五項組成指標包括新增訂單、生產數量、人力僱用和現有原物料存貨水準皆呈現緊縮，供應商交貨時間也持續下降 (低於 50.0%)。

製造業 PMI 僅食品暨紡織產業擴張

而六大產業 PMI，僅食品暨紡織產業 (62.3%) 回報擴張，其餘五大產業皆回報緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業 (42.8%)、電子暨光學產業 (44.7%)、交通工具產業 (45.9%)、基礎原物料產業 (46.3%) 和化學暨生技醫療產業 (48.4%)。

另一方面，全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」微升 1.7 個百分點至 34.9%，是連續第 5 個月緊縮，其中，電子暨光學產業和電力暨機械設備產業分別連 4、6 個月緊縮，儘管本月指數各回升 0.4、0.8 個百分點至 33.0%、30.4%，仍是 2012 年 7 月指數創編以來的相對低點。

非製造業方面，非製造業經理人指數 (NMI) 中斷連 2 月擴張，指數下跌 2.6 個百分點來到 49.0%；四項組成指標中，商業活動 (生產) 和新增訂單轉為緊縮，人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升 (高於 50.0%)。

非製造業 NMI 住宿餐飲、教育暨專業科學和運輸倉儲業均呈擴張

而八大產業中，四大產業 NMI 呈現緊縮，依緊縮速度排序為零售業 (43.8%)、營造暨不動產業 (45.7%)、金融保險業 (46.9%) 與批發業 (48.6%)，仍有三大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (62.5%)、教育暨專業科學業 (57.4%) 與運輸倉儲業 (52.6%)；資訊暨通訊傳播業 NMI 則為持平 (50.0%)。

全體非製造業「未來六個月景氣狀況指數」則是連 7 月呈現緊縮，指數為 36.7%，較上月微跌 0.1 個百分點。

八大產業中，資訊僅暨通訊傳播業 (59.4%) 回報未來景氣狀況呈現擴張，其他均呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為運輸倉儲業 (29.2%)、住宿餐飲業 (31.8%)、零售業 (31.8%)、批發業 (32.1%)、金融保險業 (37.8%)、營造暨不動產業 (37.9%) 和教育暨專業科學業 (39.1%)。