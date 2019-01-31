台經院估2019年製造業景氣「黃藍燈」四大產業全數處於低迷

台灣經濟研究院今 (31) 日發布今 (2019) 年製造業景氣最新預測，由於仍有不少不確定因素影響國內外景氣，預料全年整體製造業和各大類業者的景氣燈號，均將呈現代表低迷的黃藍燈。

台經院說明，因國際經貿環境不確定性依舊、行動通訊裝置成長飽和、原油價格續漲空間有限等影響，預期我國進出口成長將低於去年，所幸尚有內需支撐國內經濟。

但台經院也指出，仍有若干不確定因素存在，如美國與其他主要貿易夥伴的貿易協商進展、歐亞政經情勢不穩、各國央行貨幣政策走向、國際能源和原物料價格走勢等，都為後續國內經濟帶來風險。

就各大產業來看，民生工業中，紡織業景氣依賴全球經濟表現和民眾消費能力，隨著消費大國經濟成長放緩，加上中國競爭壓力仍存，因此預期今年紡織業和整體民生工業處於黃藍燈。

化學橡膠方面，由於美國乙烯產能陸續增加，供給趨向寬鬆，使產品價格表現將較為疲弱，不利國內相關業者在乙烯產品的獲利表現，再加上美中貿易摩擦不確定性，恐影響購料需求。

不過，受惠於國內重大公共建設預算擴大，有助帶動相關工程用化學品需求，因此台經院看今年石化業景氣持平看待，整體化學橡膠業為黃藍燈。

金屬機械方面，儘管機械設備製造業有來自美國的轉單效應，但中國的採購減少以及在東協地區的訂單流失，更不利業者外銷，所幸國內市場需求增加，以及業者技術提升，進口替代更為明顯，全年預料將呈現黃藍燈。

電子電機業方面，由於智慧手機市場缺乏新功能刺激市場、手機與電腦消費換機潮依舊疲弱的影響，加上比較基期墊高、國際政經情勢前景未明，廠商看法轉為保守，將壓抑我國電子產業的成長力道，景氣燈號為黃藍燈。

運輸工業方面，受到先前的鋼鋁加徵關稅影響，已對汽車廠成本與汽車零件原物料價格帶來壓力，且中國降低汽車和零件關稅後，當地品牌恐面臨進口車的挑戰，不利於供應中國自主品牌的台資汽車零件業者，同樣呈現黃藍燈。