擴大粵港兩地居民投資管道 2022年前「理財通」可望推出

近期公布的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中，對粵港澳大灣區的金融發展規劃主要有三個方面：建設國際金融樞紐、大量發展特色金融產業、有序推動金融市場互聯互通。其中，粵港兩地金融市場互聯互通成為市場關注焦點。

香港財經事務及庫務局長劉怡翔表示，粵港兩地正商討「理財通」 (與騰訊「理財通」無關)，即互相買賣對方的理財投資產品，預計 2022 年前會有成果。

劉怡翔表示，在投資類別方面，希望可以更廣一點，有些是基本產品，有些是衍生工具，或是基金、ETF 等。他指出，「大灣區」有 7000 萬人口，GDP 總值是 1.5 兆美元，差不多等同於一個澳洲的經濟體，全球排名約在第 13，因此這個市場無法忽視。

香港與「大灣區」內的地區相互合作，對香港國際金融中心地位、離岸人民幣、資產管理、風險管理這四方面，將能更上一層樓。

圖: AFP

根據「理財通」初步構想，中國居民可透過中國內地銀行在香港開戶，以人民幣直接，或兌換成外幣進行海外金融產品投資，包括股票、債券、黃金存摺等。而賣出金融商品後只能換回人民幣，中國境內資金只能在中國境內提取。

同樣，香港居民亦可以在中國內地銀行開設理財帳戶，將港幣兌換成人民幣投資中國境內的金融產品，實現資金雙向流動。

業內認為，這次的「理財通」與數年前呼聲極高但最終未推出的合格境內個人投資者 (QDII 2) 基本模式極為相似。二者的不同點，在於投資範圍，目前來看「理財通」投資標的僅限於金融產品，而當年 QDII2 模式下，境外金融產品只是三大類標的中的一項。

另一個不同點在於投資方向。如果政策只開放中國居民直接投資境外金融產品，那就是「迷你版」QDII2。但「理財通」還將開放中國境外居民直接投資中國境內金融產品，比當年單一方向的 QDII2 內涵更加豐富。