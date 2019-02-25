ISS：日企應提高外部董事比例 達三分之一以上

公司治理諮詢機構「ISS」認為，日本企業應提高外部董事比例，達 3 分之 1 以上。

「ISS」於 2019 年 2 月，對日本約 900 家上市企業提出建議，認為其外部董事的比例，需提高到 1/3 以上；其中有 373 家企業，沒有達到這項基準。

日本 ISS 的石田猛行代表表示，「在外部董事增加的情況下，人們能夠更積極參與股東會議上的討論，對公司的生產力作出貢獻」。

而美國諮詢機構「Glass Lewis」，觀察 100 家日本上市公司後發現，其中有 21 家公司，董事會成員中，沒有任何一位女性。

東京證券交易所對上市公司條件進行重新檢討 (圖：AFP)

東京證券交易所在上市公司的條件上，也開始檢討在公司市值之外，將治理基準列為考量項目之一。所謂的治理基準，是指投資者在企業的公司治理上，是否有正常發揮功能的上市基準。東京證券交易所在 2018 年 6 月公布的「改訂版公司治理準則」中，在外部董事相關的記述上，也明確提到「1/3」這個數字。

日產 (7201-JP) 前董事長高恩所引發的相關問題，也讓公司治理這項議題受到矚目。相信在今年日本各家企業的董事會成員名單上，將會出現減少公司內部董事，並增加外部董事的傾向。

全球的機構投資人幾乎都是 ISS 會員，為確保其投資對象符合公司治理規範及管理其投資回報，專業投資者都會向 ISS 徵詢公司治理上的意見。在環境、社會，及公司治理上的風險評估，有極大影響力。ISS 每年在全球 115 個國家，為約 3.8 萬個客戶提供代理研究及投票意見，並為約 2.8 萬家公司的議案提供投票意見。