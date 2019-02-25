日C2C中古車交易平台 推最低收購保證服務

日本提供 C2C 個人中古車買賣平台的新創公司「Ancar」表示，該公司已推出為賣方處理中古車賣車手續的新服務。有關該項服務的內容，在 Ancar 進行中古車的估價後，會先將最低收購保證金額匯給賣方；如果最後成交金額高於一開始的最低收購保證金額時，會將多出的價差支付給賣方。

對一般想要賣車的民眾而言，為節省車輛保管及維護上的費用，都希望早日將車子脫手。

日本的中古車賣場 (圖：AFP)

在過去，一般中古車買賣的 B2C 商業模式，業者為賺取中間價差，多會以低於市場成交行情的價格向民眾收購中古車。而 C2C 的買賣模式，就沒有這樣的類似問題。

提供 C2C 中古車交易平台的 Ancar，這次為賣方所推出的代為賣車服務，首先在進行中古車估價後，車輛將交由該公司所營運的「Ancar Pepair Shop 川崎」來保管，並在成交前將部分金額支付給賣家，且為賣方代為處理後續的銷售作業。

中古車將上架 30 天，如果最後買賣沒有成立，Ancar 將以最低收購保證金額向賣方買下中古車，或是將車送還給賣方。賣方在服務途中可以選擇取消，但是 Ancar 將會收取 6 萬日圓的手續費及車輛運輸費用。

若是成交金額高於 Ancar 的最低收購保證金額，Ancar 會將剩餘的車價及價差匯給賣方，並收取系統使用費和手續費 6 萬日圓。但如果是由 Ancar 向賣方買下的話，將不會收取任何費用。

根據 Ancar 在 2018 年 10 月 29 日所公布的資訊，該公司已從 Vector、AG Capital、Cross Ventures，以及其他一般投資人等，取得了 4 億日圓的資金。獲得的資金，將用在開發新功能、人材招募，以及擴展市場上。