證交所公司治理宣導 3月4日全台五縣市起跑

我國公司治理評鑑今年即將邁入第六年，其評鑑指標內容、計分方式及評鑑結果，受到上市櫃公司重視。證交所表示，為讓公司了解 108 年度 (第六屆) 公司治理評鑑內容，鼓勵落實公司治理，將自 3 月 4 日起，在新竹、台中、高雄及台北等地舉辦五場次「108 年度公司治理評鑑宣導會」。

證交所表示，本屆評鑑是依循「新版公司治理藍圖 (2018~2020)」規劃內容，以強化質化指標、增加給分差異化及新增問卷發送蒐集意見等為修正主軸，總計新增 4 項指標、刪除 4 項指標、修正 13 項指標，並調整 8 項指標題型，持續促進企業對於各項公司治理機制重視，提升評鑑鑑別度。

在強化指標質化要求方面，規劃以「實際落實情形」作為評核重點，即訂定政策外，還需落實或執行達一定條件並加以揭露始能得分，提高質化評分效果。

此外，透過「分級給分題」如:「設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並說明職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形，構面內可得分; 若該主管非由公司其他職位人員兼任，則可額外加分」等，期望依執行程度或採行公司治理措施進階程度不同，給予不同評分回饋。

證交所表示，本次宣導會除加強說明評鑑指標修正重點，搭配以釋例方式說明評鑑指南外，並針對 107 年度發布之「新版公司治理藍圖 (2018~2020)」與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」等重要措施進行說明，強化董事會組織職能之了解。