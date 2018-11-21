公司治理新規2022年上路 逾700家上市櫃未設審計委員會

為推動我國公司治理接軌國際，金管會於 20 日宣布，將以行政命令強制上市櫃公司於 2022 年前，完成獨立董事、審計委員會設置，也就是說「監理人」一詞將走入歷史。金管會表示，截至 8 月底，仍有 22 家興櫃公司未設置獨立董事，實收資本額 20 億元以上的上市櫃公司有 68 家未設置審計委員會，未達 20 億元的上市櫃公司則有 717 家須改善。



金管會當前採取循序漸進原則分階段推動獨立董事設置，除要求公開發行股票的所有上市櫃公司設置獨立董事，另規範公開發行股票的金融業、實收資本額達 100 億元以上非屬金融業的上市櫃公司，應設置審計委員會替代監理人，實收資本額達 20 億元以上、未達 100 億元非屬金融業的上市櫃公司，應於 2017 至 2019 年完成設置。



未來將要求興櫃公司依其董事、監察人任期屆滿情形，於 2020 至 2022 年間逐步落實設置獨立董事。



擴大審計委員會方面，依其董事、監察人任期屆滿情形，實收資本額達 20 億元以上、未滿 100 億元非屬金融業的上市櫃公司仍依現行規定，於 2017 至 2019 年逐步完成；實收資本額未滿 20 億元非屬金融業的上市櫃公司，則於 2020 至 2022 年間設置審計委員會。

