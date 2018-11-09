和泰車旗下abc好車網與蝦皮商城跨界合作 線上開賣中古車搶市

和泰車 (2207) 旗下 abc 好車網宣布與蝦皮商城跨界合作，展開線上開賣中古車。和泰車指出，在雙 11 購物節，與蝦皮購物合作，虛實結合讓中古車市場率先進入電商世界，並於蝦皮商城內打造 abc 好車網專館，提供「abc 網路 / 平輸好店」、「各品牌原廠中古車」優質車源，為中古車市場帶來新浪潮。根據統計，台灣每年 60 萬的中古車市場一直以來都於實體進行交易，但依市調結果觀察，74% 的消費者會先上網搜尋中古車相關資訊，才到現場看車的趨勢，所以獲媒體調查四冠王的 abc 好車網，為呼應消費者購買決策流程，在雙 11 購物節與蝦皮購物合作，並於蝦皮商城內打造 abc 好車網專館，提供「abc 網路 / 平輸好店」、「各品牌原廠中古車」優質車源，翻轉交易模式，為中古車市場帶來新浪潮。



根據調查指出，有使用過中古車網站經驗的網友中，近 45% 的人最怕遇到「真實車況與網路上敘述不一致」，abc 好車網為解開消費者買中古車的疑慮，本次於蝦皮商城的車輛皆為嚴格把關的「abc 網路 / 平輸好店」、「各品牌原廠認證中古車」，承諾在消費者購車前預先把關優質車源，並以三大安心保證及原廠認證解決購買中古車的弊病。

