【邱志昌專欄】股市主流唯5G是問！！

壹、前言

(圖一：道瓊工業股價指數周 K 線圖，鉅亨網)

2018 年 10 月 3 日，美國副總統彭斯、在美國國家政策智庫宣告；中美貿易戰爭不僅是針對，長期以來中美兩國存在巨大貿易逆差。還包含對中國智慧財產權、技術移轉、市場結構等問題；彭斯將兩國貿易紛爭層次、拉高到國家安全、科技戰爭層次。最為敏感的股市，道瓊工業股價指數、由當時 26,951.81 點，波段下跌到 2018 年初 21,694.0 點。由周線圖檢視，這與 2018 年 1 月 29 日、當時最高點形成左與右肩。依技術分析學型態理論，股價指數會在跌破頸線後，再度向下大跌一段；事實也是如此，道瓊股價指數的確從 2018 年 10 月 3 日大跌到 21,694.0 點。但在 2018 年 12 月 24 日後，回跌股價指數觸底後強力反彈；且目前此一反彈力道越趨強勢，2019 年 2 月 23 日收盤指數為 26,031.8 點。這已快到需檢視趨勢是否會創新高時刻？若創新高後、未來會有多大上揚空間？進場投資買股絕非為趨炎附勢，是因為還有預期價差存在。

貳、股債市資金動能來自 Fed 暫停升息、但繼續收縮資產負債表！

(圖二：Fed 的點陣圖，鉅亨網引用自 Fed 網站)

在過去多年期間中，Fed 的升息與收縮資產負債表。目前鷹派態度軟化後；雖貿易保護煙硝味依然濃烈，但股市仍然反彈強勁。以多年以來 Fed 每次政策策略、與股價指數、或債券價格互動模式；大多數預期效應，多是以債券價格下跌為優先，殖利率先行上揚到宣告日當天；之後再由此日形成利空出盡。接著殖利率反向下跌，債券價格上揚。而在 2018 年 12 月 24 日、這一次宣告前後，債券殖利率已由 2018 年 10 月 3 日，最高點 3.25% 短暫整理；宣告完畢繼續下滑。在要求暫停升息緊縮聲浪中，2019 年 1 月 3 日之際，10 年期債券殖利率已跌到 2.54%；之後底部區盤旋。但此時股價指數還是持續上揚，股價面對的還有預期、中美貿易戰爭利空出盡。債券殖利率與股價指數多在反應，Fed 不想再升息預期。而這次不升息的預期，似乎由單一事件演變為一段期間系統變數。因此上揚的不僅是債券價格，還有股價指數；如今 2019 年 2 月 20 日左右、步步逼近歷史高點。由金融市場有價證券價格反應慣性邏輯，顯現此次 Fed 不升息預期、可能會超過一季、甚至是、半年或是一年以上。檢視 Fed 自己 FOMC 聯邦資金利率 Federal Fund Rate 點陣圖可見到，自從 2016 年 12 月首次升息以來，Fed 升息的次數以每年兩次、三次、四次，每次一碼一碼步步高升，Fed 早已宣告 Federal Fund Rate 將會拉高到 2% 到 2.25%；這是它第一階段目標；在達標後極可能暫時中止、但非終止、需暫時停、聽、看。Fed 自從 2016 年 12 月進行三年多緊縮政策，可能要暫停一兩年以上，以觀察政策的正面效應；而這放開緊縮之手的預期，重燃股市投資信心與資金動能。

(圖三：美國政府 10 年期公債殖利率日曲線圖，鉅亨網債券)

Fed 不升息，但同時繼續執行已預告收縮進度；這轉變鬆弛了股債市資金緊繃情緒。對國際貨幣市場，此次收縮策略解放，雖未像 QE 執行時相對寬鬆澎湃。對新興市場的影響聚焦在小型類股，或是指數成份股權重調高；但確實舒緩新興市場貨幣匯率持續貶值壓力，也讓美元暫時不再持續強勢。由美債 10 年期殖利率曲線僅見，債市興旺於：一、在 2018 年底前長短期殖利率倒掛，顯現總體經濟景氣不再復甦預期，的確出現於產業整頓與結構性調整中。2019 年第四季，全球不少科技業廠商，多少多有人力重整等。二、在 2018 年 1 月 29 日股市大幅修正後，每個經濟體多預估、與調降未來季度 GDP 成長率。美國貿易談判策略，的確重塑全球經濟發展。中國是目前全球最大新興經濟體，其最大出口市場、在歐盟與美國內需消費、現在多出現了「川普貿易效應」。三、台灣、日本與歐美企業，過去由中國本土所取得的生產、貿易比較利益；多已經被重新評估，至少多暫停對中國大幅固定投資加碼。新科技 5G 與 AI 創新產業，與舊的產業正處於交替過渡期間。四、美國欲攔阻中國 5G 擴張，並要對歐洲汽車加徵關稅；此時 Fed 的暫停升息，確實可以建構溫和去槓桿環境，避免因為美元指數過度強勢、資金成本利息過高，而出現金融系統風險；也有利於新舊產業交替。

叁、一次變為多次配息之首次宣告，對股價將有顯著多頭效果！

(圖四：台股加權股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

台股加權股價指數發展趨勢，在 2018 年 10 月初後，加權指數由 11,400 點下跌，兩度下探 9,400 點。長、中、或短期移動平均線，在走平後再度呈現多頭排列。但由於國際資金並未重新進入新興市場，短期新台幣兌換美元匯率升值趨勢不明；權值類股全面攻堅機遇枕戈待旦。5G 產業關鍵零組件公司股價；被動元件等股價多頭氣勢，強過金融與權值半導體股。以台股加權股價指數與美股道瓊指數比較，後者顯然是強勢反彈，前者力道尚未跟上美股。這最主要原因應該是，在這一波的回升行情中，外資並沒有積極進場。或許是因為匯價變化，尚未有利於新興市場，因此這一波段新興市場，多頭表現多以小型股為主。尤其是台股被動元件、與 5G 概念股等迭表現。兩岸股市在這方面連動程度甚高。就慣性而言，通常新興市場貨幣匯率多是，升值於美國商務部匯率調查報告宣告前，而貶值於結果出爐後。但在即使不操縱匯率，也要被點名貿易談判之下，匯率調查報告實質殺傷力已減輕，若 2019 年 6 月 ECB 不輕言歐元 QE 退場，則新興市場第二季貨幣匯率，可能違背過去季節慣性，出現匯價升值現象；若此則股市後續力道可觀。

(圖五：匯率預期效應影響外資進出台股意願，鉅亨網)

就台股年度慣性，首次董事會驗收 2018 年全年經營績效，並且決議現金股利政策。在強調穩定收益報酬的 2019 年，高股息殖利率股價具備股價穩定、或上揚誘因。攸關股息發放的另一預期外變數是，股息比率較高股票，該公司可在年度中分次發放。被納入 MSCI 股的公司，今年由一次、更改為多次發放現金股息機率增高。例如台積電公司於 2019 年 2 月 18 日決議，2019 年起股息分兩次發放。依財務理論驗證，通常由無股息狀態、出現股息發放宣告，股價會出現利多、上揚反應。但若是由有股息配發，出現無股息決策宣告，股價下跌幅度、仍將小於前者；兩事件效應不對稱。股票為非固定收益證券，必需報酬率要求與滿足，取決於每季每股盈餘、年度每股盈餘、年度現金股息。這與固定收益最大的差異是，每期股息與債息絕對數差異甚大；而且股息無法在 IPO 時就可預期，債息則可在 when Issue 之際便可得知。事實股息發放大小需要依據，投資標的公司股利發放政策；持續不懈追蹤與預估盈餘發展、現金流量變遷。夾帶大量投資現金流量支出、資本支出顯著者，並且高配息的公司股價會強勢表現。同樣邏輯事件，如果台股 MSCI 個股、或是權值類股；2019 年第一季陸續宣告股息多次發放，將有利穩定或刺激股價多頭。若以一年 6 元 / 股的現金股息，一次改為多次發放，則將會出現股息再投資複利率效果；理論合理股價估計值將被提高。在第一季董事會為結算做審查，並得決策現金股利之際，多次股息配發政策、突發性宣告可能性增高。新台幣匯兌雖然以美元唯一是瞻，但亦受歐元間接效應；在 ECB 放鬆歐元 QE 退場預期下，第二季美商務部匯率調查明朗後，新台幣仍將穩定趨穩健，有利於股價指數多頭行情延續。

肆、結論：兩岸股市交會於 5G！

(圖六：中興通訊公司將於 MWC 展發表 5G 手機，AFP)

大陸股市由於 2018 年，人民銀行四次以上大寬鬆政策，終於造就 2019 年初「社會融資增量」顯著，造就 2019 年春節前後 A 股行情。格力電器、京東方 A、及中興通訊、貴州茅台、中迪投資、中國平安等 A 股價表現強勁。人行政策對銀行與保險行業支持，中興 5G 手機將首發等產業鏈需求、及內需消費產業成為主流攻堅股票。MWC 將於 2 月 25 到 28 日四天，於西班牙巴賽隆納舉行。產業界認為，5G 與最新型的智慧型手機，是為此次會展焦點；該項產品權威研究報告顯示，中興通訊具備較完整 5G 解決方案。2019 年 1 月中興與中國聯通合作，在深圳測試成功、打通 5G 手機通信；驗證中興的傳輸承載、無線接入等網路可行。就易利信等相關通訊公司研究，5G 設備端現金流量潮，要在 2020 年會出現；但股價在 2018 年底至今已成為多頭主流。這是否是受川普總統，對科技發展改變態度的刺激；出普總統說不僅支持 5G，還要發展 6G？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)