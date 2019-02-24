鈊象周二召開法說 全年可望大賺逾1個股本

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 將於周二 (26 日) 召開法說，公布去年第 4 季與全年財報及今年營運展望。鈊象去年全年稅前 EPS 達 13.1 元，法人預估，全年每股純益上看 12 元，全年將大賺逾 1 個股本，寫下連續 3 年全年獲利超過 1 個股本的紀錄，且今年現金股利可望維持每股配發 10 元上下，殖利率上看 5-6% 水準。

從鈊象所公告的自結稅前損益來看，去年全年累計每股稅前盈餘為 13.1 元，稅前已大賺超過 1 個股本。法人看好，鈊象去年第 4 季每股純益可望上看 3.5 元，且前 3 季每股純益已達 8.75 元，全年 EPS 可望超過 12 元，全年將大賺逾 1 個股本，寫下連續 3 年全年獲利超過 1 個股本的紀錄。

鈊象 2016 年、2017 年 EPS 分別為 12.78 元、12.97 元，配息率分別約 78.2%、84.8%，市場預期，從過往配息率來看，鈊象今年現金股利可望維持每股配發 10 元上下，現金殖利率可望達 5-6% 水準。

鈊象去年第 4 季受惠旗下 2 款捕魚類遊戲端遊版與中國騰訊合作，在中國市場營運成績亮眼，挹注營收動能，此外，鈊象旗下另一款 IP《三國戰紀》授權中國歡動遊戲開發，在中國推出後，將可認列授權金與營收分潤，增添營運動能。

