【安聯投信】新興股獨秀 連7周吸金

消費者信心自低點反彈，加上市場樂觀看待美中談判，美、歐股市同步走揚，觀察全球股票型基金資金流向，美股基金單周資金淨流出增加至 43.33 億美元，包含歐洲等多數經濟區域全面失血，值得注意的是，全球新興市場資金淨流入儘管縮減至 3.23 億美元，已是連續第 7 周淨流入，堪稱一枝獨秀。

中美貿易磋商持續傳出正向消息，中國新增貸款金額創新高，顯示官方支持力度強，均激勵市場；統計全周，MSCI 新興市場指數漲 1.15%，新興歐洲最為強勢，上揚 2.81%；安聯投信分析，資金持續流入亞洲，其中，又以台股吸金動能強，外資對台股淨買超 7.59 億美元，至於東南亞股市資金多數轉為淨流入，僅印尼仍小幅賣超 557 萬美元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於國際情勢逐漸明朗，加上基本面和資金面均持續回溫，台股近期漲勢凌厲，優於其他主要股市，從基本面來觀察，農曆年前訂單出現回溫，成為推動市場大幅上揚的一大主力。

展望後市，廖哲宏表示，資金面持續增溫，是另一股推動市場向上的主要力道，根據今年 1 月聯準會（Fed）會議紀錄顯示，官員態度偏向鴿派，下半年甚至有可能停止縮表，貨幣政策寬鬆帶動市場資金持續湧入新興市場，外資加持下，台股資金面持續偏多。

至於近期同樣表現不俗的 A 股，安聯中國策略基金經理人許廷全分析，今年 5 月 MSCI 有望納入創業板，一旦納入，預計下半年外資可望進一步青睞創業板，借鏡深股通，2016 年 12 月深港通開通後，一年內外資對深交所股票偏好明顯提升；而觀察北上資金，創業板持股比例近兩年有提升趨勢，參考台、韓股經驗，外資對當地具有優勢的新經濟電子科技產業具有明顯偏好。

針對今年資金面相對失血的美股，安聯投信產品首席蔡明潔表示，美股自去年底以來，帶領全球股市上漲，偏鴿派的貨幣政策有利於市場信心，加上近期科技股的反彈，美國相關市場等年初迄今表現名列前茅，相對搶眼，因此投資人有暫時獲利了結的跡象。

展望後市，隨著美股修正後陸續出現較大幅度反彈，以及 2018 年第四季財報的陸續公布，部分美股走勢出現分化，顯示市場信心除了逐漸恢復，企業財報和展望等基本面的表現，正成為市場另一關注的焦點和支撐動能。

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