鉅亨投資雷達》亞洲高收益債蓄勢待發

中美兩國貿易談判有譜，兩國領袖紛紛宣稱在會談中取得重大的進展，即便市場仍在等待高層級會談後更具體的備忘錄出爐，然消息一出，成熟和新興市場均有強勁的反彈（年初至今，MSCI 世界、新興市場指數個別上漲 10.91% 和 8.73%，美元計算至 2019/2/21）。另一方面，中國的生產者物價指數年增率自 2017 年 3 月以來，持續震盪下滑，引發陷入惡性通膨之虞，然而，這對亞洲高收益債券可能是件好事。

1. 望人民央行再降準，亞洲高收益債有機會

穩定物價是央行的主要任務之一，查看過往中國生產者物價指數年增率（PPI 指數年增率）有出現明顯下滑的時後，人民央行總會出手調降存款準備率，來調節物價過大的波動。

PPI 指數年增率下降，央行降準穩物價

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從下圖可以看出，過去降準時（紅色線向上時），亞洲高收益債券未來一年通常表現出色。目前 PPI 指數年增率來到 28 個月來的低點，令央行再出手降低存款準備率的機率上升，亞洲高收益債未來表現可期。

降準後，亞高收債表現出色

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/20。指數採美銀美林亞洲高收益債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 中國貨幣政策轉寬，亞高收公司債務狀況改善

亞洲高收益債券中中國占比最高，中國企業目前面臨的一大問題之一，是銀行資金沒有疏通到企業，企業借貸資金受到壓縮。因此衡量資金流動性的 M1 和 M2 貨幣年增率，成為兩個判斷政策何時能傳導到實體經濟的重要指標。即便近期兩個指標並沒有明顯改善的趨勢，但值得注意的是 1 月份社會融資年增率較前一年大幅增加了 1.56 兆人民幣，且銀行貸款發放量也從 2018 年 9 月開始逐步走高，如果 M1、M2 年增率也有所改善，代表政策效果開始浮現。

一月份中國社會融資年增率明顯跳升

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結

除此之外，依下圖所見，中國高收益債主要組成公司房地產產業的債務狀況也逐漸有所改善，代表投資人持有此類資產的債務風險正在下降中，整體亞洲高收益債券的違約率也維持在 2% 以下（數據來源：美銀美林，截至 2018 年 12 月）。

中國房地產產業，債務狀況持續改善

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/20。指數採 MSCI 中國房地產指數，2019 年 3 月與 6 月的資料為預估值。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 殖利率高，潛在報酬率提高

經過去年修正，目前亞高收殖利率已經來到 8.47% 的水準，較過去 3 年來說是相對高點（代表價格相對吸引人）。

高收益債券殖利率有吸引力

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，截至 2019/2/20。指數採美銀美林亞洲高收益債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

若將指數成立以來的殖利率分群來看，目前亞高收債的價格也仍是相對便宜。除此之外，一般來說投資亞高收債並持有三年的平均年化報酬率是 9.9%，但如果在亞高收債落於相對便宜時買入，平均年化報酬率可以提高到 12.4%。

依照殖利率四分位分佈，看高收益債券相對價位

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1999/2 – 2019/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

亞高收撿便宜，再降準有利可圖

相較於其他高收益債券，目前提供的殖利率非常吸引人，而且相較過去也屬於相對便宜的價位。在中美貿易談判結果逐步明朗的狀況下，亞洲企業可望一吐去年的壓力。中國央行同時面臨國內通縮的壓力，如果如期繼續降準，對於亞洲高收益債券未來表現有所支撐。投資人可以考慮將亞高收列為衛星部位，掌握時機財。

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