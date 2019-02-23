Fed半年度報告：去年底經濟穩健但已趨弱 估全年成長略低於3%

聯準會週五 (22 日) 向國會提交的半年度貨幣政策報告，強調美國經濟在 2018 年下半年保持「穩健」成長，全年擴張速度可能略低於 3%，同時消費者和企業支出也已開始走軟。

報告中提出的主要內容包括：

美國經濟似乎在下半年將保持「穩健的增長速度」；

經濟環境轉為溫和，通貨膨脹緩和，使得貨幣政策措施需更有耐心；

消費者支出和商業投資似乎在 2018 年末減弱；

自 2018 年 6 月以來薪資走升，但按歷史標準衡量，增長率仍屬溫和；

金融條件已經不再支持經濟增長；

由於抵押貸款利率上升和房價依然居高不下，消費者對買房條件的看法在 2018 年急劇惡化；

下行風險包括政治和政策不確定性以及貿易；

聯準會表示，當前仍有一系列國內及全球風險，由投資風險偏好轉為惡化、中國經濟放緩，均使得政策前景較以往更為不確定。聯準會認為，這種情況可能延續到 2019 年初。

報告指出，在下半年的大部分時間裡，消費者支出以強勁的速度擴張，但到年底前可能有所減弱。同時，企業投資有所成長，不過成長的速度在減慢。

聯準會向國會表示，將繼續縮減資產負債表規模。自上次向國會提交報告以來，聯準會的資產負債表規模已減少約 2600 億美元，年底時接近 4 兆美元。但聯準會也重申，如果經濟和金融狀況允許，將對調整資產負債表計畫。

總體而言，聯準會認為，雖然川普政府努力改善美國的貿易狀況，但 2018 年的淨出口受創，「可能會略微影響實際 GDP 增長」。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於下週二及週三在參眾兩院作證，詳細闡述這份報告。