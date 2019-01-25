資產減損引爆中國證券業的不定時炸彈

最近一個月內，中國證券業已陸續傳出興業證券、中原證券和太平洋證券將在 2018 年年報中提列資產減損，上述券商所提列的資產減損金額已超過公司最近一個會計年度淨利的 10%。從各項計提資產減損的規模比重來看，信用業務誤觸地雷是主要原因。

而在市場還未回神之際，緊接著方正證券宣布計劃提列資產減損人民幣 4.7 億元，長江證券則計劃提列資產減損人民幣 2.9 億元，並將導致兩公司去年淨利分別減少人民幣 3.5 億元及 2.3 億元。

圖: 東方財富網，券商信託周線圖。

以方正證券為例，人民幣 4.7 億元資產減損主要來自融資業務和股票質押業務。融資業務方面，方正證券融資業務中持有南京新百、上海萊士等股票的融資客戶資產出現減損現象，加上子公司也提列相關減損，因此方正證券決定提列資產減損約人民幣 3.4 億元。

至於股票質押業務方面，方正證券表示鵬起科技股價持續下跌，其股票質押式回購合約本金為人民幣 4.19 億元，以去年底收盤價計算，此筆合約本息共出現約人民幣 1.2 億元的缺口，導致方正證券將提列人民幣 1.2 億元的減損。

上述這些券商發布資產減損預告，大多與融資融券業務及股票質押回購業務有關。中國證券同業擔心勢態擴大，已商討對策因應，目前相關產業協會已發起一項資產管理協議。截至 2019 年 1 月 20 日，已有 50 家券商加入到該計劃中，目前已承諾出資達人民幣 545 億元，這些資金活水有機會紓緩來自股票質押層面的考驗。

但真的要解除風險仍是要看大環境，以及質押公司自身營運情況。若大環境不佳，股市持續探底，以這些資金活水是否能抵擋得住質押公司股票賣壓，仍須有所保留，且質押公司自身營運差，勢必衝擊股票表現，而這些券商的風險也將跟隨增加。