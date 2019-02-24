〈鉅亨看世界〉糧食危機將起

聯合國糧食及農業組織 (FAO) 在週五 (22 日) 提出警告，由於環境中的動植物種類數量快速降低，缺乏生物多樣性，將對未來世界上的糧食生產供應構成嚴重威脅，同時人類也在面臨不斷成長的人口，糧食供給的危機將無可避免。

在一份由 FAO(又稱糧農組織) 提交的報告中表示:「越來越多的證據表明，各級糧食系統的生物多樣性正在全球範圍內衰退」。糧農組織警告稱，這將使糧食生產和環境「受到嚴重威脅」。報告中也表示:「一旦失去，對我們的食物系統至關重要的植物、動物和微生物物種便無法恢復。生物多樣性使農業系統能夠更好地抵禦疾病和蟲害爆發等衝擊，並應對氣候變化。」

該研究表明，土地利用變化，污染、氣候變化和過度捕撈都會導致生物多樣性喪失。科學家說，儘管物種友好政策正在增加，但是顯然速度還不夠快。

糧農組織從 91 個國家收集數據並提出了這份報告，並表示這是第一次進行此類型的研究。

現今世界依賴的是越來越少的食品來養活不斷增長的人口，預計到 2050 年，全球人口將增加到 100 億左右。在為食品種植的 6000 種植物中，只有 9 種佔作物總產量的 66%。而牲畜種類的食物來源約有 40 種，卻只有極少數種類提供大多數的肉類、牛奶和雞蛋。

同時，全球有三分之一的魚類資源被過度捕撈，超過一半已達到可持續限度。許多支持糧食和農業的物種受到威脅或下降。大約有一千種野生物種，主要是植物、魚類和哺乳動物，數量正在減少當中。

「糧食和農業生物多樣性的喪失嚴重削弱了我們養活不斷增長的全球人口的能力。」糧農組織總幹事 José Graziano da Silva 說道。

該報告也舉例說明了 19 世紀 40 年代愛爾蘭馬鈴薯枯萎病，和 20 世紀 90 年代薩摩亞熱帶芋頭植物的損失導致的食物產量急劇下降。

地區上來看，拉丁美洲和加勒比地區生物多樣性最為豐富，卻也受到了最多野生物種減少的威脅，如甲殼類動物、魚類和昆蟲。

農糧組織表示，各國正在採用從可持續森林管理到漁業和有機農業生態系統等提升生物多樣性的做法，但還有更多工作要做，並呼籲各國政府和國際社會需要加緊努力，制止生物多樣性的喪失。