Fed官員承認縮表造成12月股市動盪 年底前會終止縮表

Fed 主要官員週五發表談話，稱其知道 Fed 持續努力縮減龐大的國債券與抵押貸款證券。此前 Fed 公布的 1 月份會議紀錄顯示，官員承認 12 月下旬的市場波動部分係因與資產負債表有關的溝通所引起。

在 12 月會議後，因市場解讀 Fed 對每月 500 億美元的縮表規模沒有彈性，而股價向下大跌。鮑爾 1 月初稱，Fed 會「毫不猶豫地」改變政策，只要這麼做可以讓就業最大化以及穩定物價。

本週 Fed 的資產負債表下降，自 2013 年首次降至低於 4 兆美元的水準。

Fed 官員週五指出，縮表過程一直不是「看油漆乾」那樣沉悶。(費城 Fed 總裁 Patrick Harker 在 2017 年這樣形容。）

Fed 副主席 Randal Quarles 表示，「時代已經改變了。」他並指出，市場參與者對央行縮表過程相當敏感，令其困惑且意外。

聖路易 Fed 總裁布拉德 (James Bullard) 認為，縮減 Fed 資產負債表應該是一個相較小的宏觀經濟效應，部分係因這個過程是在利率非貼近 0 的情況下完成的。

布拉德論點：Fed 在伯南克時代 (即 QE 時代) 進行購買資產的過程，這產生了巨大影響，因為利率處於貼近 0 的範圍，所以就有個附加效果，即向市場參與者發出 Fed 致力長期降低貨幣政策的訊號。

但隨著基準利率現在貼近多數決策者估計經濟運行所需的中性利率，布拉德認為，縮表不會有「跟 QE 相等但反向」的衝擊力道，這力道可能相對小。

Fed 一直沒有明確表示，最終資產負債表要削減到什麼程度，但官員曾表示，他們普遍目標是設定在比金融危機前還要大的資產負債表。

至於後續，許多官員已表示，預期 Fed 今年年底前就會終止縮表。

費城 Fed 總裁 Patrick Harker 週五也同樣表示，「預計今年稍晚就會終止縮表過程。」他還指出，Fed 應該採取「緩慢且穩定」的方式來終止正常化過程。

Fed 最終資產負債表

Quarles 認為，Fed 應該將目前國債券持有量轉為短期資產。伯南克時期，為了打擊房市危機並拉高收益率曲線的長債利率線，Fed 目前資產負債表混合了抵押貸款證券以及長期國庫券。

布拉德認為，理想的「中性」資產負債表應該包含符合財政部資產組合的國債券，「這樣才不會偏好任何特定收益率曲線的任何一部份或者經濟體中任何一個產業。」