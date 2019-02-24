〈觀察〉「白金」市場見統一超、全家和全聯龍爭虎鬥 誰能勝出？

進入金豬年後，連鎖超市龍頭全聯最新動作是加大在烘培市場布局，不過，由於烘培商品可提高併買率和客單價，兩大連鎖超商統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 早已將此視為「白金」，並深耕多年，此次全聯加入攜手日本 H2O 集團強打平價現烤的「全聯阪急麵包」，勢必將使今年連鎖零售通路在烘培版圖的競爭更加白熱化。

根據經濟部資料統計，台灣烘焙業年產值逾 600 億元。全聯雖早在 2016 年即推出現烤麵包，但僅僅只是布局烘培市場的的第一步，開春最新動作是與日本 H2O RETAILING 株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，股本 2.6 億元，由全聯出資 51%、H2O RETAILING 株式會社出資 49%，不僅自建冷凍麵糰廠，也延伸麵包烤焙廠。

這也是為何全聯去年大動作收購白木屋，目的在於改建其既有工廠，據全聯規劃時程，改建預計 8 月完工，11 月工廠將可正式稼動，屆時每日約可生產 25 萬粒冷凍麵糰。

儘管 7-11、全家便利商店在台合計已有超過 8600 家店點，但全聯宣示，要挑戰成為國內最大現烤烘焙通路，目前共有 61 間門市販售 Hankyu BAKERY 全聯阪急麵包，今年將增至 255 店，而明年就能導入全台近千家全部門市，讓既有店點經營效益再提升。

可觀察到，全聯董事長林敏雄日前曾表示，全聯不做自有品牌，顯然是要以「日系」來與鄰里間的中小型麵包店作出區隔，尤其近來全聯陸續與知名品牌「辻利茶舗」、新竹甜品名店「一百種味道」、「七四甜創」等合作推聯名甜點，均帶動銷售熱潮，顯示未來全聯不僅僅是賣日式麵包，在烘培市場上的行銷將越來越多元。

不過，統一超和全家也並非省油燈，不僅有 24 小時營業優勢，目前 7-ELEVEN 的烘焙結構除了包裝麵包、冷藏甜點、現烤直送麵包，甚至也導入日系 Mister Donut 甜甜圈專櫃，其中，位於信義區的「烘焙複合概念店」還一口氣結合結合集團資源聖娜多堡和貝洛邦等品牌，選項相當豐富。

而全家過去二年斥資 17 億元打造出福比麵包廠，有效帶動烘培品項近一年來穩定成長，為了讓商品更多樣化，全家去年陸續外部業者推「五星手工甜點」、「世界冠軍麵包」系列等，創國內超商首例。

整體來看，當超市老大哥大旗一揮強攻烘培市場，既有業者也將更努力穩固現有的版圖，顯然，超商業者除了自家的包裝麵包，開創與異業合作的新商品、導入其他知名烘培品牌，都已成為必然趨勢，而消費者在越來越多元的選擇下，將是最大贏家。