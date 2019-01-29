走春別忘了到各地特色超商打卡 統一超、全家盤點人氣門市

迎接年節長假，連鎖超商全台特色門市齊力搶商機，超商雙雄統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 不約而同盤點旗下特色門市，並看好，由於今年連假長達 9 天，隨著民眾出遊帶動消費，包括伴手禮、鮮食和超商咖啡買氣成長可期，可有助挹注第 1 季業績。

7-11 1 月初在台中開幕的「港務門市」。(圖：統一超提供)

統一超指出，北部近期完工的「景鑫門市」從座位區從天花板到牆面都設計成粉彩點心風格，適合網美拍照打卡；台中則是推薦 1 月初開幕的「港務門市」，因附近有新開幕的三井 outlet，預計連假將吸引大批遊逛人潮。

7-11 雲林的「麥豐門市」打造全台第一個「Q 版神明 3D 彩繪牆」。(圖：統一超提供)

而南台灣以「亞新灣門市」最有話題，門市二樓座位區挑高 7 米，搭配加上長廊、城市壁畫等設計；雲林的「麥豐門市」，配合隔壁鎮南宮供奉的玄天上帝，具備全台第一個「Q 版神明 3D 彩繪牆」。

全家也盤點逾 3000 家店鋪的趣味店名，發現發現許多店長發揮巧思，將店名結合地方名產、歷史，或甚至個人興趣，例如新北市「八里廖添丁店」、新竹「鐵支店」，還有結合動物名稱的「恆春熊貓店」、「東港鮪魚店」、「萬巒豬腳店」。

而去年底才開幕的「全家圓山飯店」，裝潢導入彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等宮廷元素，已成為觀光客、台北一日遊的打卡熱點。

首家全家 Let’s Café 旗艦店。(圖：全家提供)

除了特色店名，店內裝潢特色也是一大看點，全家大里成功店位在溫水游泳池旁，休憩區可以觀賞到室內游泳池的景觀；而甫開幕的「全家敦新店」，不僅具有 Let’s Café 咖啡旗艦店，設有 48 個座席，且裝潢色調採用清宮劇爆紅的莫蘭迪色，開幕以來已成為許多網美的打卡朝聖地。

全家進一步指出，由於春節期間出遊零食採買、訪友送禮頻率高，今年一口氣與 7 家銀行合作 (中信、國泰、台新、玉山、聯邦、富邦、永豐)，至 2 月 12 日刷卡累積消費滿 500 元，回饋全家購物金 50 元，每戶最高回饋 200 元，且單筆刷卡消費滿 500 元，還可參加 SKODA 汽車 1 台抽獎，藉此全力衝刺第 1 季營收。