美股盤後 –  美中談判加碼兩天 道瓊連9週上揚

週五 (22 日) 美中貿易談判加碼 2 日，川習會有望 3 月下旬展開，貿易樂觀情緒蔓延，道瓊與那斯達克指數連續第 9 週上漲，道瓊創 16 年來最長連漲週數。

週五 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 0.70% 或 181.18 點，收 26031.81 點。

那斯達克指數上漲 0.91%，或 67.84 點，收 7527.54 點。

標普指數上漲 0.64%，或 17.79 點，收 2792.67 點。

費城半導體指數上漲 0.74%，或 14.53 點，收 1350.25 點。

標普 11 個板塊僅金融與日常消費品走低，資訊科技、電信業務與醫療保健板塊領漲。

標普板塊示意圖。(圖：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 以 Netflix (NFLX-US) 領漲，漲幅達 1.69%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.12%；臉書 (FB-US) 上漲 1.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.75%。

半導體類股開趴，Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.20%；美光 (MU-US) 上漲 2.50%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.47%。

受到摩根士丹利調升股價評級至增持，Intel (INTC-US) 週五大漲 2.10%。

台股 ADR 齊揚。友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.84%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.22%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.63%。

台積電 5 奈米設備即將於 MWC 亮相。(圖：AFP)

除百度，中概股狂歡。愛奇藝去年凈虧損擴大，但投行 Jefferies 看多其今年營收增幅逾 35%，愛奇藝 (IQ-US) 飆漲逾 21%，創 IPO 以來最大單日漲幅。蔚來汽車 (NIO-US)、京東 (JD-US) 漲幅 7% 上下。

銀行股集體收低，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.72%；高盛 (GS-US) 下跌 0.18%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.07%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.45%。

個股消息方面，特斯拉已開始在中國交付 Model 3 汽車，略微早於先前計劃時間，激勵該公司股價上揚 1.19%，收每股 294.71 美元。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 公布一系列令人失望的消息後，股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在一天內，損失超過 40 億美元，卡夫亨氏 (KHC-US) 週五重挫 27.46%。

華爾街分析

美中貿易談判代表正對最棘手的中國結構性改革問題進行討論，美中談判代表同意將本輪談判延長兩天，以鞏固本週迄今所取得的進展，「川習會」有望在 3 月下旬佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 重聚。

美中貿易協議的樂觀情緒，聯準會的鴿派訊號很大程度上推動近期股市上漲，標準普爾 500 指數現在從去年 12 月低點上漲近 19%，正迎來 1987 年來最好的開局。

Prudential Financial 金融首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「現在下行風險並不是那麼險峻，但始終存在擔憂，怕最後一刻會發生一些事情，讓中國經濟穩定下來，對全球市場具有建設性，這就是關鍵。」

Aberdeen Standard Investments 投資經理 James Athey 表示：「顯然雙方都有動機達成協議，問題在於目前正處理談判中更困難的部分，好比智慧財產權。」

另外，川普政府威脅對歐洲汽車和汽車零組件徵收高達 25% 的關稅。

Key Private Bank 首席投資策略師 Bruce McCain 表示：「市場可能會發現，一旦擺脫對中國的不利影響，可能會發現對歐洲相關不利影響又回來了，因此，在一個尚未解決所有問題的世界裡，市場成長非常迅速的狀況下，可能會導致一些失望。我認為，目前市場的樂觀情緒可能過頭了。」