股神投資接連失利 番茄醬聞名的卡夫亨氏暴跌逾28%

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 公布一系列令人失望的消息後，股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在一天內，損失超過 40 億美元。

受到財報失利、認列商譽減損、美證交會 (SEC) 傳票調查等多項利空消息重擊，卡夫亨氏 (KHC-US) 股票週五 (22 日) 開低走低，盤中交易時段，該公司股價暴跌超過 28%，連帶拖累波克夏海瑟威股價下滑近 1.60%。

卡夫亨氏股價走勢圖。(圖：investing)

截至 2018 年底，波克夏海瑟威持有 3.25 億股的卡夫亨氏股票。卡夫亨氏為旗下擁有超過 200 個子品牌的食品大廠，知名產品包括亨氏番茄醬、卡夫通心粉與奶酪。

對於波克夏海瑟威的管理層來說，持有個股出現兩位數走跌幾乎聞所未聞，因為波克夏傾向於持有擁有大規模的股息和擁有穩定現金流的強大品牌。

波克夏海瑟威近期持有的個股股價接連失利，踩雷股包括蘋果、高盛、達美航空等個股。

隨著近月蘋果供應商接連發布營收預警、蘋果下修財測、達美調降財測、高盛 1MDB 金融醜聞風暴等消息，讓股神巴菲特與波克夏海瑟威失血慘重。

股神巴菲特投資接連失利。(圖：AFP)

由於全球原物料和貨運費用大漲，所有美國消費品大廠幾乎無一倖免，貨運司機勞力短缺，也促使運費漲幅大增，卡夫亨氏週四 (21 日) 公布最新財報失利。

週四 (21 日) 美股盤後，卡夫亨氏公布第四季財報，每股純益為 0.84 美分，年降 6.7%；第四季營收為 68.9 億美元，兩項指標均遜於分析師預期。

卡夫亨氏還宣布，美國證交會 (SEC) 在去年 10 月向該公司發出傳票，作為其採購會計政策調查的一部分。

卡夫亨氏單日公布的多項利空消息重擊該公司股價，亦拖累股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)。

2018 年 5 月，股神巴菲特在談到他持有的主要消費品卡夫亨氏時表示：「就亨氏番茄醬來說，其他公司很難從亨氏番茄醬氏中分一杯羹。很難從費城的奶油乳酪中分一杯羹，它們仍然是非常非常好的業務。」