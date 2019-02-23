川習會傳3月下旬海湖莊園重聚 中國承諾購滿1.2兆美元的美國商品

《CNBC》週五 (22 日) 報導，美中貿易代表正討論川習會重聚的日期與地點，消息人士透露：「川習會」有望在 3 月下旬佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 重聚。

美中貿易談判代表在華府進行新一輪談判，針對最複雜的中國結構性改革問題，起草 6 項備忘錄，內容涉及強迫技轉、網路竊密、智慧財產權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題。

雙方代表努力克服特定的意見分歧，其中包括確保中國遵守任何協議的執法機制。

美國總統川普位於佛州的南部白宮——海湖莊園。(圖：AFP)

一位熟悉談判的消息人士週五 (22 日) 表示：「本週更具挑戰性並不奇怪。一旦從匯總大綱轉向擬定細節，事情自然而然會變得更具挑戰。」

美國總統川普週五 (22 日) 於白宮會見中國國務院副總理劉鶴，目前尚未傳出雙方會面討論的內容，但《華爾街日報》報導，川普希望劉鶴能使北京方面接受美國提出的嚴格條件。

截至 2018 年的前 11 個月，美國對華貿易逆差達創紀錄的 3820 億美元。

多家外媒報導，美中雙方已就如何緩解貿易不平衡問題達成共識，美中正在尋求多項採購清單，包括中國購買美國農產品、能源和半導體產品等。

消息人士透露，中國已承諾購買高達 1.2 兆美元的美國商品，儘管雙方在有關強制轉讓智慧財產權的問題上仍相距甚遠。

美國農業部長佩杜 (Sonny Perdue) 於美國農業部華盛頓年度論壇間隙時提到，真正的問題是關於智慧財產權的結構性改革以及執行性。如果雙方達成協議，美國可以迅速恢復在中國失去的農業市場。

川普已採取「美國第一」政策，企圖重新平衡全球貿易。隨著 3 月 1 日休戰最後期限逐漸逼近，川普多次表示，如果美中協議取得足夠進展，3 月 1 日最後期限可以延長，它並非神奇的日子。

中國國家主席習近平需進行艱難的結構性經濟改革，以滿足美國的要求，但美國尚未提供任何真正的讓步。

川普上週釋出善意提到：「如果他們 (美中貿易代表) 能達成協議，我很榮幸將取消對中國進口商品的關稅。」