【華冠投顧】週五大盤收最高、OTC指數收次低 後續行情這樣看 紅包這樣賺

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美股小跌、亞股早盤於盤下震盪，今日大盤上半場跟進回檔，振幅介於昨日高低點之間，尾盤則在陸股急拉之下緩步墊高，終場由黑翻紅 + 3 點，連續第三天以最高點作收，OTC 指數逆勢下跌 - 0.44% 收次低。

由於 OTC 指數目前已逼近年線以及去年上半年低點頸線反壓位置，因此自昨天開始便出現不隨大盤創高現象，今天甚至反向收破昨天低點，為新春開紅盤以來首見的Ｋ棒慣性轉弱訊號。

從今天大盤收最高、OTC 指數收次低的反差，可以知道台股當中個別股走勢開始出現分歧，選股難度隨之增加，不過昇楷前天於盤後分析文 (2/20) 已先對盤勢定位為緩步盤高格局（類似進三退一二，俗稱 "驚驚漲" 走勢），因此今天出現兩極化的走法其實不意外。至於後續行情該怎麼看？操作難度升高後，紅包又該怎麼賺？歡迎加入昇楷 Line@投資園地，到主頁看盤後分析文便知道。

＜被動元件族群＞

近期盤後分析追蹤『被動元件』時強調「整個族群還有戲，操作上鎖定二線股」。昨天《2492 華新科＆6173 信昌電》公布去年財報及今年展望，偏多訊息激勵兩檔個股同創年後新高。

雖然三巨頭另外兩檔《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》持續進行整理走勢，但重點還是《二線股》依舊接力表現，今天輪到《2375 智寶、3236 千如》漲幅超過半根漲停，整個族群還有戲，惟操作原則依舊秉持 "不在急漲時追，挑整理量急縮時布局"。

『被動元件族群』若要再次出現像上週二、上周三群起而攻走勢，仍需要有三巨頭《2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂》一起帶動才行，屆時也才需要留意是否出現 "獲利下車" 時機。

＜光學族群＞

上週四 (2/14) 盤後分析文預告「《光學股》看好上演好戲」，本週一如預期就是看他們表演。上半週由【年後多方口袋名單】推薦的《3406 玉晶光、6209 今國光》率先狂奔，下半週由《3019 亞光》、《3362 先進光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》、《4976 佳凌》群起而攻，當中的『暴動股』都曾事先提醒過，為大家所掌握的節奏也若合符節。

接下來的重點是，這個族群漲勢結束了嗎？答案是還沒。理由很簡單，看看領頭羊《3008 大立光》、《3406 玉晶光》的走勢就知道了。兩檔個股價量配合不見敗筆加上籌碼日益集中，自然後市還有得演。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。