【華冠投顧】台股漲勢不停歇...硬是翻紅小漲+3點!下週如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、6533 晶心科、3661 世芯 KY、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

挑戰年線

在美股四大指數全面拉回的影響下，台北股市早盤下跌 - 10 點開出，權值類股欠缺買盤下；加權指數全場就在平場下狹幅震盪，尾盤買盤推升，指數由黑翻紅，終場小漲 + 3 點作收，收在 10322 點，成交量 1166 億。

昨天我們才說完… 黑手明顯轉多，不排除有先來回補 10/11 的『空方缺口』!! 今天用美股的回跌，給黑手來了一場『期中考』；在三大法人僅買超 + 3 億，台股可以逆勢收紅，顯示賣壓暫時休兵。展望下星期在少了賣盤壓抑下，預估指數可望先來…『挑戰年線』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2337 旺宏、6462 神盾、2375 智寶、3236 千如、3406 玉晶光、6111 大宇資、2207 和泰車… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2360 致茂、6290 良維、4953 緯軟、3708 上緯投、6488 環球晶、2939 凱羿 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。