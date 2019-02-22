康那香與一銀簽署聯貸案 揚州新廠明年完工 中國代工生產再添柴火

為強化公司營運穩健及財務結構健全，康那香 (9919) 獲第一金 (2892) 旗下一銀統籌主辦五年期 18 億元聯貸案，於 21 日由康那香董事長戴榮吉及一銀總經理鄭美玲共同換約。此聯貸案由一銀統籌主辦，兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀共同主辦，彰銀 (2801)、華南金(2880) 旗下華南銀、台銀、國泰金 (2882) 旗下國泰世華、合庫金 (5880) 旗下合庫銀、土銀參貸，資金將用於償還既有借款、充實中期營運週轉金。



一銀表示，康那香成立 50 年，通過 ISO14001 國際品質認證的婦幼衛生用品及不織布製造廠，握有國際大品牌主要代工廠商，積極經營康乃馨、蘭韻、寶貝天使等自有品牌，近年持續開發高機能型及複合功能型產品，例如以奈米銀技術，推出抑菌功能的「御守棉」衛生棉、「寶貝天使」嬰兒紙尿褲與獨家濺鍍銀系列的「健護」成人紙尿褲，榮獲去年台灣精品獎和第 13 屆國家新創獎等肯定。



根據康那香自結財務數字指出，去年全年營收 35.35 億元，年減 5.15%。不過，今年元月業績出爐，受惠客戶訂單持續、年前提早拉貨、中國新品上市，1 月營收 4.19 億元，創近四年單月同期新高，月增 33.12%，年增幅度近二成。



展望後市，康那香看好中國及越南市場，目前正趕工興建揚州新廠，預計明年底完工，為中國代工生產再添柴火，並計畫將台灣自有品牌的成功經驗推廣越南，計畫以經銷商形式建立當地市場。