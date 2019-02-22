國泰人壽報捷 再次獨家承作全國公教人員長照保險

為持續提升全國公教人員長照保障，行政院第二度公開徵選公教人員及其親屬的「長期照顧保險」自費方案，由國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽獨家獲准辦理，自即日起提供全國公教人員及其配偶、父母 (包含配偶父母) 專屬終身長照險，共兩款商品，打造公教人員及其親屬完整的長照保障。

雖然長照議題日益受到重視，但目前國人長照險的投保率卻不高，根據金管會最新統計，整體投保率只有 2.72%，臺灣人平均不健康餘命高達 9 年，其中，需要長照的時間就佔了 7 年，而長照期間動輒上百萬元的花費，若沒有先做好準備，對自己或家人勢必都是龐大壓力。

國泰人壽本次為公教人員推出的兩款長照專屬商品，保障內容不僅著重長照狀態的保障，若因意外造成 1~6 級失能亦有理賠，保障範圍更加廣泛。另外此也是市場唯一的長照外溢保單，結合目前蔚為風潮的健康促進獎勵機制，只要走路達到指定步數，每月將另外給付步數達標額外保險金。

對公教人員來說到底兩款商品該怎麼選擇？國泰人壽建議可依二個面向，首先，若是「尚未擁有長照保障者」，「呵護公教險」提供終身長期照顧保障，一旦符合長照狀態或因意外致成 1~6 級失能，即可一次領取長期照顧復健保險金或意外失能保險金，且每月提供長期照顧保險金或意外失能生活補助保險金，最多給付 192 次 (達 16 年)；另外只要步數達標，國泰人壽額外按保險金額 3% 給付步數達標額外保險金。此專案亦提供保費豁免機制，若繳費期間內符合「長期照顧狀態或因意外致成 1~6 級失能」狀況時，保戶自確定日起免繳保費而契約繼續有效，保障不中斷。

此外，公教人員更可利用團體投保享保費折減，20 人以上團體投保即可享 3% 保費折減，為公教人員最佳選擇。

但若是「已有規劃長照險但仍想增加保障者」，國泰人壽則建議，可再透過「呵護公教團體險」一年期的彈性設計補強長照保障，且保費相當實惠，以每月領長照保險金 1 萬元為例，公教人員本人不論年齡、性別，一年只需繳交 1500 元，相當於每天約 4 元，配偶及父母也分別只需繳交 2600 元及 2.5 萬元，當年度即可享符合長照狀態或因意外造成 1~6 級失能的保障，而且同樣也有步數達標保障增額的機制。