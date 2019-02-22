經濟趨緩沒在怕 阿里巴巴：繼續徵人不裁員

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年2月22號16點18分

中國經濟成長趨緩，滴滴出行、京東等企業，先後宣布裁員；不過，阿里巴巴集團 (BABA-US) 首席執行官張勇明確表示，公司不會裁員，且將繼續徵才。

阿里巴巴官方微博今 (22) 日稍早發文，稱張勇於內部管理會議中指出，阿里巴巴不會裁員，且將繼續開放招聘，擴大人才培養、培訓計畫，並投入更多資源，創造就業機會。

阿里巴巴官方微博轉載張勇發言，「今年我們不僅不會裁員，還要大力發揮阿里巴巴平台的作用，全力拉抬消費，帶動更多製造和服務業訂單；經濟不好的時候，平台經濟最大的價值，就是創造就業。」

阿里巴巴資料顯示，目前阿里巴巴集團和螞蟻金服的員工總量，首度超過 10 萬人。

1 月底，阿里巴巴公布 2019 財年第 3 季 (截至去年 12 月) 財報，營收為人民幣 1172.7 億元，年增 41%，主要受惠於核心電商業務 (營收為人民幣 1028.4 億元，年增 40%)，以及雲計算業務 (營收為人民幣 66.1 億元，年增 84%) 營收大幅成長。

阿里巴巴成為中國首家單季營收突破人民幣千億元的互聯網公司，值得注意的是，雖然第 3 季營收年增率達 41%，卻是 2016 年以來最低增幅。

受中國經濟成長趨緩影響，2 月 15 日，網路叫車服務平台滴滴出行宣布，裁員 15%，估計有 2000 人將因此失業；滴滴執行長程維表示，要「做好過冬準備」。

2 月 19 日，陸媒報導指出，電商業者京東證實，今年將執行「末位淘汰」，裁撤 10% 副總裁級以上的高層。